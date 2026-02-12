Palabra de Fiscal: quién es Walter Bento y cómo impacta la condena según Dante Vega, el hombre que lo investigó

Dante Vega llega solo y tranquilo. Es una novedad: en los últimos años debió convivir con custodia permanente, incluso dentro de su hogar, por las amenazas que sufrió durante el proceso que tuvo al exjuez Walter Bento y su banda como acusados. Ahora, con Bento condenado , el Fiscal General habla con más soltura de lo que piensa, de lo que fue una de las investigaciones más importantes de su vida y del resultado. Bento recibió la condena más alta de la historia en un caso por corrupción. La causa se inició cuando era el juez más poderoso de Mendoza y Vega debía convivir con presiones, amenazas y hostigamiento permanente. Ahora siente que se hizo justicia, nada más y nada menos.

-La semana pasada tuvimos un fallo histórico en la provincia de Mendoza, que no es solamente a nivel provincial, sino que efectivamente a nivel nacional. Yo puedo decirte algunos nombres. Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte de la Nación, condenado a 15 años de prisión. Lázaro Báez, ex empresario de la obra pública ligado al kirchnerismo. Diez años por la ruta del dinero K. Cristina Fernández de Kirchner. Seis años por la causa de Vialidad. Amado Boudou, Ex vice. Cinco años y ocho meses. Walter Bento, 18 años de prisión. Estamos, sin duda, ante la pena más alta de un juicio de corrupción. ¿Qué sentimiento que traéis ustedes?

-Pedimos esa pena y no desconocíamos cuando la pedimos el significado que tiene en esta historia. De las penas por corrupción en Argentina es la más significativa, es una pena muy alta, muy contundente y revela lo que significó el accionar delictivo de este juez. Es una respuesta apropiada a un alto contenido antijudicial que es un juez con un alto cargo en el corazón del del Poder Judicial. Desnaturalizó su función y en vez de hacer justicia, vendía sus fallos. Entonces yo creo que es una respuesta apropiada para una responsabilidad de esa magnitud.

- Lo que dijo la presidenta del tribunal, Gretel Diamante, donde lo tildó como que utilizaba la justicia como una mercancía. Vos tuviste desde el principio en la causa. Entiendo yo que le jugó muy en contra al ex juez Walter Bento todo lo que hizo durante la instrucción.

-Le costó el cargo. Primero porque el Consejo de la Magistratura primero y luego el Jurado de Enjuiciamiento le atribuyó el mal desempeño en base a todas las maniobras de perturbación que desarrolló Walter Bento desde que se enteró de la causa en su contra. Hay un período donde él desarrolla una serie de acciones que nosotros calificamos como delito de infracción del deber, porque lo son desvíos debido de poder utilizar su cargo para evitar ser investigado y para atacarme. Eran las dos aristas de un de una misma estrategia: evitar ser investigado y desplazar al fiscal que lo está investigando y allí se inscribe el acudir a reparticiones públicas. Este para evitar que informen dirección, este la dirección de propiedad.

-O para saber si estaba siendo perseguido. Y luego tuvieron lugar otras conductas cuando ya avanzó la investigación, como vaciar la caja de seguridad y dejar un mensaje al juez instructor.

-Y muy importante.

-Podemos recordar el mensaje.

-Debían. No había nada y no había nada.

-Era el mensaje.

- Una de esas conductas es no entregar su teléfono celular.

-Eso fue, fue que fue.

-Todo este conjunto de desvíos de poder le costaron el cargo y luego fueron objeto del juicio en un tema de prescripción de la acción penal. Y hay varios de estos delitos que el Tribunal no consideró para la condena, pero sí consideró la no entrega del teléfono en términos muy severos; en términos tan severos como los que había empleado el jurado de Enjuiciamiento antes. Todo lo contrario a lo esperable de un magistrado, que es ponerse a disposición de las autoridades.

-Inclusive frente a esto que haces mención, creo que hay un hecho que por ahí podemos describirlo como propio para una escena de una serie de Netflix, que es cuando ustedes estaban analizando el chip, como no le pueden secuestrar el teléfono, le clonan la tarjeta SIM, inclusive hasta la misma jueza lo dijo en la sentencia.

-Si.

-Le clonan la tarjeta y cuando ustedes estaban le iban borrando, se había un hacker en el medio que se metía. Si nos puedes contar un poco con detalles.

-Así es. En resumen, fue así. No solamente Bento no entrega su teléfono celular, sino que luego despliegue un accionar para evitar que nosotros nos enteremos por la vía legal, con orden judicial y con el sin cargo que nos enteremos del contenido del teléfono celular, el los contactos en las en las redes este en las plataformas este y mensajes. Entonces hubo toda una serie de acciones del exjuez con la ayuda de sus hijos este yendo a la a la prestataria del servicio, sacando un chip no, porque la forma de evitar es sacando un chip nuevo, y a la par la policía por orden del juez, intentando sacar esa información. Es algo realmente eh bochornoso de parte de un magistrado. Eso fue lo que se vivió en la en la Casa Penal en los días posteriores al allanamiento de su domicilio, que fue en mayo de 2021. Fue la primera vez en la historia de Argentina que un juez decide allanar el despacho y el domicilio. Eso no es la primera vez. Bento nunca esperó.

Creo que le podía prever alguna acción en el despacho, pero nunca en el domicilio. Entonces fue sorprendido por esa acción. Hay que meditar ahí. Fueron muchos allanamientos simultáneos y la Policía de Mendoza actuó con una gran profesionalidad, con un secreto porque se mantuvo en secreto. Se cerraron 20 domicilios en simultáneo.

-Fue el 5 de mayo.

-5 de mayo de 2021. Lo entregó al teléfono, pero le siguió esto que recordas, todo este accionar para evitar que la autoridad conociera el contenido del teléfono. Finalmente se conoció una parte y una parte. Una parte significativa del teléfono con mensajes intercambiados y ahí nosotros lo relevamos todo en el en el primer requerimiento

Dante Vega Fiscal (5) Marcos Garcia / MDZ

-Me interesa mucho saber cuál es la sensación tuya personal fuera de la función profesional, porque has estado, como decíamos en una causa que vos lleva más de cinco años tanto introduciéndola y luego en la etapa del debate.

- Sometido a ataques permanentes. Desde que se (Bento) enteró de la causa en adelante no cesó nunca de atacarme primero él, luego se sumó a su familia y después en el juicio oral. En los momentos preliminares, esto fue así y en el juicio oral sumó. En la instrucción también había parte de la banda que centraba el ataque en mí y después sumó al resto de la banda y a los abogados. Entonces no hubo una audiencia en la que no se me atacara, en la que no me trataran de torturador, de mentiroso, de irrespetuoso, de falta de falto de objetividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando terminó este juicio, yo lo que sentía, además de satisfacción por el resultado, ya había leído el fallo del martes donde el tribunal realizó una serie de valoraciones muy contundentes en línea de lo que veníamos sosteniendo nosotros.

Pero una cosa es que lo digamos nosotros en dictámenes, la Fiscalía, y otra cosa es que el Tribunal en pleno lo diga. Yo ya conocí esa sentencia el martes y entonces el viernes donde fue la pena, la individualización de la pena, fue la sensación del deber cumplido, pero de una etapa que terminaba.

Termina esto de una vez, porque en un momento que fue el año pasado donde siempre fue la estrategia de Bento y de sus secuaces y de los abogados de la banda, dilatar, dilatar, dilatar. Siempre, siempre dilatar el juicio. En un momento cuando se iban sucediendo en el uso de la palabra este la palabra en el juicio esta gente se iba sucediendo uno a otro. El uso de la palabra con la cabeza. Yo en un momento pensé el año pasado este juicio no sé cuándo va a terminar. Entonces que se acelere, que se canalice a partir de diciembre y que el juicio ya entra en la recta finalísima, que fue la idea luego de la feria ya me dio la certeza de que terminaba.

Cuando la presidenta del tribunal dijo ‘El debate ha terminado’…yo dije bueno, esto es una etapa cumplida y una etapa cumplida con éxito de la Fiscalía, con las expectativas satisfechas.

-Te propongo una especie de ping pong con los sujetos más importantes del proceso. La Cámara Federal de Mendoza tuvo mucho que ver, entiendo yo.

-Claro, es juez federal tuvo mucho que ver la Cámara, fe en que en que más o menos no. La Cámara Federal de Mendoza, a través de Alfredo Pizarro, de Castiñeira de Dios y Juan y Porras

-De Porras, en aquel momento, exactamente. Creo que fue preponderante el papel. Porque se estaba dando en el seno del Poder Judicial y lo que era el Poder Judicial Federal.

-Muy importante ya de entrada en la designación del juez a cargo, todo atacado por en el tema de la conspiración, también. Pero la Cámara dio muestras de firmeza ya en la designación del juez que debía entender y luego cuando empezó el las resoluciones del juez de instrucción y llegaron a la Cámara confirmando las pero no conformando las todo automáticamente, como diría Bento, sino confirmando la con argumentos. Ahí eh yo advertí que esto era una empresa del Poder Judicial, no mía. Y eso después cuando interviene la Cámara Federal de Casación, valida lo de la los juicios de valor de la Cámara Federal, pero ya fue muy importante que la Cámara interviniera en un caso contra un par. O sea, este es muy importante.

-El consejero Tonelli, que fue quien tuvo a cargo la acusación en el Consejo de la Magistratura, que recordemos que es el órgano que se encarga justamente de acusar a los jueces

-En un momento era el la composición anterior del Consejo de la Magistratura antes de que volviera a su composición original en cuando eran menos miembros. Pero él tuvo un papel muy significativo sostener la acusación en un Consejo que no avanzaba con la causa, debiendo avanzaba él. Tuvo un importancia relevante. Primero, en los interrogatorios se vio ahí una persona que viene de la política, pero comprometida con el accionar del Consejo de la Magistratura, que es este el órgano administrativo que permite avanzar en una acusación como esta en los interrogatorios y después en la acusación. Fue muy importante el rol de Tonelli en ese momento para hacer avanzar esta causa.

Dante Vega Fiscal (1) Marcos Garcia / MDZ

-El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosatti, creo que también tuvo un papel preponderante.

-Sí, porque a ver en la composición anterior, cuando vuelve el Consejo de la Magistratura con su composición original, el presidente de la Corte se suma el con todo lo que implica el presidente de la Corte, como autoridad máxima del órgano que integraba el entonces juez Bento. Entonces, fue muy importante Rosatti para darle impulso a la causa que estaba en el Consejo y que desembocó en la suspensión.

-Bien y ahora con lo que viene te voy a pedir que tres cuatro palabras Miguel Piedecasas, que tuvo a su cargo en el Jurado de Enjuiciamiento.

-Contundente, sólido, bien sólido.

-Los funcionarios de la Procelac, compañeros tuyos del Ministerio Público Fiscal, como Diego Velasco.

-Técnicos con una capacidad para para interpretar los números y cuestiones áridas que nos ayudó muchísimo.

-La compañera tuya del Tribunal Oral que se encarga de acusar a la doctora Gloria André.

-Compañera de trabajo con la que sin ella no hubiéramos. Creo que trabajamos muy bien en conjunto para llevar esto adelante. Solos ni ella ni yo hubiéramos podido llevar a cabo esta empresa.

-Mariano Ferreyra Frías, el abogado de Walter Bento.

-Abogado en Walter Bento, condenado a 18 años de prisión.

-Walter Bento.

-Es la persona que más que creo que más daño le ha hecho a la justicia federal mendocina. Un daño que cuesta mensurar.