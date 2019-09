Otro que vuelve: Alberto Fernández se acerca a Randazzo

Alberto Fernández sigue en carrera para construir el frente peronista más amplio posible, y durante las últimas horas se reunió con uno de los ausentes más notorios de esta campaña: el ex ministro del Interior Florencio Randazzo.

Según indicó Clarín, el contacto entre los dirigentes se había producido -luego de mucho tiempo- tras el triunfo de Alberto en las PASO. Ayer, en tanto, se reencontraron durante dos horas. "No hubo ningún ofrecimiento: Randazzo no esperó que se lo hagan y Alberto no tiene por qué hacerlo", indicó una fuente cercana al candidato a ese medio porteño.

Alberto fue una especie de "jefe de campaña" de Randazzo en los comicios legislativos de 2017, cuando el nacido en Chivilcoy terminó tercero como candidato a senador, detrás de Cambiemos y del Frente para la Victoria, elecciones en las que Cristina Fernández consiguió su actual banca en la Cámara alta.

Otro que habló del encuentro fue el intendente de San Martín, en Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis: "Es el encuentro de dos personas que se tienen mucho aprecio, tienen una mirada común sobre muchos de los temas y desafíos que tiene la Argentina hacia adelante. Y entiendo que Florencio va a estar acompañando con ideas, con propuestas, muchas de las cosas que encare Alberto a partir del 10 de diciembre".

"Es una actitud para destacar porque sacó el 50% de los votos. Lo habitual en la Argentina era que el que sacaba esa cantidad de votos se cerraba y de alguna manera ganaba en soberbia, en alguna actitud más sectaria. Acá lo que hay es un Alberto Fernández que, al otro día de sacar el 50% de los votos y encaminado a ser presidente, está dialogando y convocando a muchos dirigentes y a todos los sectores de la sociedad", afirmó