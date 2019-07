Otra vez hay tensión entre la UCR y el PJ por una obra millonaria

El Gobierno provincial volvió a la carga con obras que dependen del financiamiento internacional y otra vez hay tensión con el PJ en la Legislatura.

Una nota presentada hoy por el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, en la Cámara de Diputados, encendió el fuego. Orozco, en sintonía con el Poder Ejecutivo, advirtió que existe un "límite temporal" para el desembolso de un crédito del BID por 25 millones de dólares para la construcción de una planta de Gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU).

Esta obra es una de las cuatro para las cuales el Gobierno había pedido un endeudamiento por 130 millones de dólares en total. De las cuatro, ya cuenta con sanción legislativa la remodelación de la ruta 82 por 80 millones de dólares.

Pero la presión oficialista sigue: el Gobierno dice que el crédito para la planta GIRSU se "vence" el 9 de diciembre, y el objetivo de apurar la sanción legislativa tiene que ver con trámites burocráticos que la Provincia deberá cumplir ante el Gobierno Nacional antes de recibir el dinero. Además, el oficialismo advierte que el BID podría darle al préstamo otro destino si advierte que no hay respaldo político al proyecto en Mendoza.

De ese modo, Orozco y el oficialismo en pleno apuraron a los legisladores provinciales para que aprueben el endeudamiento ahora, no después de las elecciones, como habían acordado antes del receso invernal.

El intendente de Las Heras fue hoy en persona a la Legislatura a hacer este planteo y, en sintonía, el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, hará al PJ el pedido de tratamiento en la próxima reunión de Labor Parlamentaria.

Parés dijo que esto no debería generar resistencia del peronismo porque se trata, solamente, de acelerar los tiempos previstos. Insistió en este punto en el que el acuerdo con el PJ previo al receso era aprobar los proyectos de obra pública del Gobierno que no se habían discutido hasta entonces, no meramente tratarlos.

"Pedimos que aceleren los tiempos debido a la urgencia", señaló el titular de Diputados. Sin embargo, el PJ no se mostró sensible a ese requerimiento.

"El próximo gobernador tiene que amortizar 83.000 millones de pesos en los próximos cuatro años si no sube más el dólar, por lo cual esto hay que hacerlo con prudencia", advirtió a MDZ Radio el diputado y candidato a vicegobernador del PJ, Jorge Tanús.

También cuestionó las demoras del Gobierno en la elaboración del proyecto y agregó: "No hemos cerrado la puerta a ninguno de los cuatro créditos, pero hemos resuelto postergar eso hasta después de las elecciones. Esa es la letra escrita entre oficialismo y oposición".

El proyecto de financiamiento para el programa GIRSU es presentado por el oficialismo como una solución integral para el problema de los residuos en buena parte de Mendoza.

Asegura el Gobierno que, además, generará mano de obra y sacará gente de la exclusión social. Su tercer beneficio es la generación de energía eléctrica a partir del biogás.

Orozco señaló en su nota a los diputados que los municipios del Gran Mendoza arrojan 40 mil toneladas de basura por mes en el relleno sanitario de Las Heras y que el departamento recibe el 66 por ciento de los residuos que produce la provincia.

"Existe una deuda social, ambiental e histórica con el pueblo de Las Heras", recalcó. El intendente habló de contaminación en El Borbollón, de "más de 280 recicladores lasherinos que trabajan en condiciones infrahumanas" y hasta de los problemas ambientales del mundo.

"No es un tema electoral", insistió Orozco. En el mismo sentido, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, aseguró que la planta de Las Heras ha cumplido con todos los requisitos del BID y cuenta incluso con una Declaración de Impacto Ambiental.

"No es una idea, el proyecto está y sólo hace falta el pulgar arriba de la oposición", agregó Mingorance. El reclamo para que la planta se haga no sólo viene del lado de Las Heras, sino que también abarca a los intendentes del Valle de Uco, ya que 5 millones de dólares del préstamo del BID se destinarán a estos departamentos.

Mingorance aclaró además que la administración de la planta de Las Heras correría por cuenta de un consorcio conformado por los siete departamentos de Gran Mendoza y la Provincia. "Las decisiones las tomarán todos los municipios, la idea es concesionar la construcción y el manejo de la planta, pero hemos puesto como tercera pata que el privado que gane la licitación haga un aporte para el desarrollo de una planta de co procesamiento y/o generación de energía", explicó.