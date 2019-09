Orozco: "Les tenemos que ganar a Amstutz, Miranda y Ciurca"

En campaña de cara a las elecciones del 29 de septiembre, el intendente Daniel Orozco pasó por el estudio de MDZ Radio y aseguró que tendrá un triple desafío en el cuarto oscuro. "Le tengo que volver a ganar a Carlos Ciurca que armó las listas de legisladores. Le tengo que ganar a Guillermo Amstutz como candidato a intendente y a Rubén Miranda que es candidato a senador provincial", afirmó el jefe comunal.

Más allá del peso que tienen esos apellidos en el municipio, Orozco se mostró confiado en que los lasherinos lo acompañarán con su voto para darle continuidad a la gestión que empezó hace cuatro años.

"La campaña y la gestión van de la mano. Para nosotros las elecciones son todos los días", subrayó Orozco en Vos Sabrás. "El vecino sabe muy bien lo que es el departamento y lo que se ha hecho en la provincia. Saben lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, porque nos ven en la calle todos los días", adhirió.

En este sentido, reconoció que luego de cuatro años aún le quedan muchas cosas por hacer y manifestó que esa es una motivación extra para salir a comerse la cancha. "Tenemos un municipio ordenado y un programa de gobierno para los próximos cuatro años", sostuvo.

Por ejemplo, dijo que han bajado del 80% al 72% los gastos corrientes del municipio y defendió la decisión de haber pasado a planta permanente a 850 trabajadores este año. "Había personas hasta con 16 años de antigüedad como contratados. Yo veía que trabajaban y valoro su trabajo. Para mi desde el punto de vista moral esa gente ya estaba efectiva porque estaba en el municipio desde hacía años", aseguró.

Para Orozco, era su obligación moral darle estabilidad laboral a personas que no tenían certeza de que podía pasar con sus trabajos. "Yo estoy a favor de los concursos y estoy de acuerdo que a partir de mañana hay que aplicarlos, pero volvería a pasarlos a planta", argumentó. En concreto, dijo que se trataba de 1.200 personas que venían de gestiones anteriores en una situación de inestabilidad laboral que no correspondía. "Yo no les pregunté por quién entraron. Le di prioridad a la persona y esas familias", adhirió.

Apuesta Sanmartiniana

Por otro lado, el candidato a la reelección se refirió a la presentación que hizo el presidente Mauricio Macri de las Rutas Sanmartinianas y destacó el impacto que tiene Las Heras en ese sentido.

"Tenemos que ser el foco fundamental, porque la gesta fue hecha en Las Heras. El primer combate fue aquí en Picheuta y la primera batalla se dio en la zona lasherina de Potrerillos. El germen de la gesta estuvo en el Campo Histórico", destacó Orozco y dijo que cuenta con apoyo de los gobiernos de Chile y Perú para destacar el peso de Las Heras en la gesta sanmartiniana. "Se trata de dignificar el pasado y la figura de San Martín, pero para nosotros también es el presente y el futuro", dijo.

Colaboraron en la nota Victoria Chales y Nicolás Attias