Opositores no se reúnen con Cornejo y las vacaciones legislativas complican el plan de obras

El gobernador Alfredo Cornejo convocó públicamente a los legisladores del PJ para que “se saquen las dudas” sobre el plan de obras para el cual pidieron autorización para endeudarse. Pero hasta ahora la invitación no tuvo respuesta y no habrá “cumbre” entre el oficialismo y la oposición para tratar de acordar algo.

Desde el Gobierno aseguraron que no hubo respuesta de parte de los legisladores opositores que habían puesto en dudas el plan de obras. Por eso el plan B es que los ministros y secretarios del Ejecutivo vuelvan mañana a la Legislatura para explicar los alcances de los proyectos, cómo se aplicará el financiamiento y despejar dudas.

El proyecto de ley enviado por Cornejo busca autorizar al Gobierno para acceder al financiamiento que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Federal de Infraestructura Regional ofrecen para cuatro obras clave: la remodelación de la ruta 82, el sistema de gestión de residuos urbanos, la doble vía en Rivadavia y el acueducto ganadero de La Paz.

El problema es que Mendoza entró en la cuenta regresiva para conseguir la aprobación legislativa de los proyectos. La ley que autoriza el endeudamiento para la obra de la ruta 82 (50 millones de dólares) debería ser promulgada antes del 3 de agosto. Ese día vence el plazo límite para que los papeles lleguen a la sede del BID para ejecutar el programa aprobado. Tras la sanción de la ley, el Gobierno nacional debe refrendar el pedido de crédito, pues se trata de un tipo de préstamo con garantías soberanas; es decir que los garantes son la Provincia y la Nación.

El pedido de endeudamiento es por 130 millones de dólares en total. Para ejecutar las obras Mendoza debe poner una contraparte.

La intención del oficialismo es que el proyecto se trate esta semana, pues curiosamente los legisladores tienen vacaciones desde el próximo viernes. En realidad, los que tienen receso son los empleados legislativos, pero los senadores y diputados lo hacen extensivo a ellos mismos. “Si vemos que no hay acuerdo, retiramos el proyecto. No vamos a exponer el tema a que la oposición lo desapruebe”, explicaron desde el Gobierno. No hay antecedentes recientes de rechazo por parte de un distrito a un crédito del BID, pues se trata de préstamos para obras y con condiciones imposibles de emular en el mercado financiero.

"Le recordamos que el plazo establecido por las políticas del Banco para la suscripción de los Contratos de Préstamo y de Garantía es de noventa días, contados a partir de la fecha en que el Directorio Ejecutivo aprobó la operación", indica la nota enviada por el BID, en relación a la obra de la ruta 82. Ese proyecto fue aprobado por el Directorio del Banco el 3 de mayo.