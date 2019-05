Oposición acusa al gobierno de dejar jóvenes afuera del padrón electoral

Por ley, la edad mínima para poder votar es de 16 años. En realidad, los adolescentes que tienen entre 16 y 18 años no están obligados a asistir a las urnas sino que es una facultad optativa. El inconveniente que motivó las denuncias por parte del arco opositor es que muchos jóvenes no han sido incluidos en el padrón electoral y por más que deseen sufragar no podrían hacerlo. "¿Será que le tienen miedo a la juventud y su voto?", cuestionó en las redes sociales la precandidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti, referente del kirchnerismo en Mendoza.

La senadora nacional filmó un breve video que fue viralizado en las redes sociales. En el mismo, invita a todos los jóvenes a revisar el padrón electoral y hacer el reclamo correspondiente si no han sido incorporados a pesar de que tienen edad suficiente como para votar. "Si tenés entre 16 y 18 años es probable que por un 'error' no te dejen votar. Han dejado afuera a un millón de pibes y pibas que no podrán entrar en las elecciones '¿será que le tienen miedo a la juventud y su voto?" remarca Fernández Sagasti y remarca que el reclamo se puede realizar en www.padrón.gov.ar.

#BuenViernes Si tenés entre 16 y 18 años chequeá si estás en el padrón para votar entrando a https://t.co/GQrQy4La7j En el gobierno se "olvidaron" de agregar a muchos jóvenes. Es tu derecho votar y nadie te lo puede sacar. En esa misma página podés hacer el reclamo. pic.twitter.com/YZ8Nt5ThoV — Anabel Fernández Sagasti (@afernandezk) 24 de mayo de 2019

Pero la candidata de Cristina Fernández de Kirchner en Mendoza no es la única que se ha molestado por esta situación. Desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores presentaron una denuncia en la Justicia exigiendo que se le de solución al reclamo de los jóvenes que, a pesar de contar con la edad legal para votar, no figuran en el padrón provisorio. Los dirigentes del FIT remarcaron que "es muy grave, por eso nuestra presentación es de carácter urgente, para que el Registro Nacional de las Personas informe a la Secretaría Electoral los nuevos votantes y para que garantice ese derecho a votar, sin trampas”.

“En Mendoza muchos jóvenes nos avisan que no figuran en los padrones a pesar de tener 16 o 17 años. Por eso decidimos presentar una denuncia en el juzgado federal, como lo hicieron Nicolás del Caño y Myriam Bregman en Buenos Aires y otros referentes del FIT en sus provincia. Los jóvenes son protagonistas de grandes cambios y peleas por sus derechos, por la educación, por las mujeres, por el ambiente, y hoy los quieren dejar a fuera de una elección tan importante”, esgrimió la precandidata a gobernadora del FIT, Noelia Barbeito.

“La obligación es del Estado, tienen que actualizar en forma urgente los padrones y todos y todas tienen que poder chequear en forma inmediata y on line que se regularizó su situación. Es un derecho más que este Gobierno le quiere robar a los jóvenes”, concluyeron.