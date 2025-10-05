"No tengo dudas de la honorabilidad de Espert": Javier Milei tras el renunciamiento del candidato

Live Blog Post

Javier Milei defendió las contradicciones de Espert

"Es difícil encontrarse con situaciones aberrantes, una persona con la trayectoria y honorabilidad encontrarse con esas situaciones.. no es fácil, mucha gente dice muchas cosas , pero después s sientan acá y se orinan encima. Ante las acusaciones entiendo la indignación", manifestó el jefe de Estado, al ser consultado por los cambios de versiones del excandidato a diputado nacional.