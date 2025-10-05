Presenta:
Javier Milei en LN+ hablando luego del renunciamiento de José Luis Espert.&nbsp;
"No tengo dudas de la honorabilidad de Espert": Javier Milei tras el renunciamiento del candidato

Javier Milei habla por primera vez luego del renunciamiento de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.

El Presidente, a pesar de que Espert esté cada vez más complicado por su vinculación con el empresario argentino Fred Machado, acusado por la justicia norteamericana por narcotráfico, manifestó no tener dudas sobre "la honorabilidad" de José Luis Espert.

En diálogo con LN+, Javier Milei mantiene y ratifica su postura respecto a José Luis Espert. Volvió a hablar de "chimento de peluquería", al referirse a los acontecimientos.

Javier Milei defendió las contradicciones de Espert

"Es difícil encontrarse con situaciones aberrantes, una persona con la trayectoria y honorabilidad encontrarse con esas situaciones.. no es fácil, mucha gente dice muchas cosas , pero después s sientan acá y se orinan encima. Ante las acusaciones entiendo la indignación", manifestó el jefe de Estado, al ser consultado por los cambios de versiones del excandidato a diputado nacional.

Milei y la "honorabilidad de Espert"

Pese al renunciamiento de Espert por su vinculación con un empresario argentino acusado de narcotráfico por la justicia norteamericana, Javier Milei no tiene dudas de “la honorabilidad” del economista.

"Me parece un gesto noble"

Javier Milei habló sobre el renunciamiento de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por LLA. Sobre el hecho, el Presidente aseguró que fue un "gesto noble".

