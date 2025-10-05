"No tengo dudas de la honorabilidad de Espert": Javier Milei tras el renunciamiento del candidato
Javier Milei habla por primera vez luego del renunciamiento de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.
Javier Milei habla por primera vez luego del renunciamiento de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.
Javier Milei habla luego de que este domingo uno de los principales alfiles libertarios, José Luis Espert, renunciara a su candidatura como diputado nacional por La Libertad Avanza de cara a los comicios del 26 de octubre.
El Presidente, a pesar de que Espert esté cada vez más complicado por su vinculación con el empresario argentino Fred Machado, acusado por la justicia norteamericana por narcotráfico, manifestó no tener dudas sobre "la honorabilidad" de José Luis Espert.
En diálogo con LN+, Javier Milei mantiene y ratifica su postura respecto a José Luis Espert. Volvió a hablar de "chimento de peluquería", al referirse a los acontecimientos.