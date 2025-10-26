Nerviosismo en el búnker del peronismo por una posible ajustada victoria en Buenos Aires
Cerrados los comicios a las 18, el peronismo aguarda los resultados de la elección legislativa en el búnker de La Plata donde reunirá a toda la dirigencia.
Con el resultado de las elecciones de septiembre como referencia, el peronismo esperará los resultados en el búnker de Fuerza Patria ubicado en La Plata. Allí, Máximo Kirchner se encontrará con Sergio Massa y Axel Kicillof y el resto de los dirigentes del espacio.
En la provincia de Buenos Aires se concentra el 40% del padrón electoral, donde reina el optimismo aunque se espera que con un margen menor al obtenido el 7 de septiembre. En aquella oportunidad, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se había quedado en San José 1111 junto a Cristina Fernández de Kirchner.
Con el debut de la Boleta Única de Papel en territorio bonaerense, en el distrito electoral gobernado por Axel Kicillof se votó para elegir 35 diputados nacionales. Diego Santilli encabezó la lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert; mientras que por el lado de Fuerza Patria, fue Jorge Taiana quien lideró la nómina.