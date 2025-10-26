Presenta:
El peronismo espera los resultados de las elecciones en La Plata.&nbsp;
Nerviosismo en el búnker del peronismo por una posible ajustada victoria en Buenos Aires

Cerrados los comicios a las 18, el peronismo aguarda los resultados de la elección legislativa en el búnker de La Plata donde reunirá a toda la dirigencia.

Facundo Martín Pascal

Facundo Martín Pascal

Con el resultado de las elecciones de septiembre como referencia, el peronismo esperará los resultados en el búnker de Fuerza Patria ubicado en La Plata. Allí, Máximo Kirchner se encontrará con Sergio Massa y Axel Kicillof y el resto de los dirigentes del espacio.

En la provincia de Buenos Aires se concentra el 40% del padrón electoral, donde reina el optimismo aunque se espera que con un margen menor al obtenido el 7 de septiembre. En aquella oportunidad, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se había quedado en San José 1111 junto a Cristina Fernández de Kirchner.

Con el debut de la Boleta Única de Papel en territorio bonaerense, en el distrito electoral gobernado por Axel Kicillof se votó para elegir 35 diputados nacionales. Diego Santilli encabezó la lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert; mientras que por el lado de Fuerza Patria, fue Jorge Taiana quien lideró la nómina.

Reina la incertidumbre en Fuerza Patria

El nerviosismo atraviesa las caras de los presentes en el búnker del peronismo en estos momentos. "Entre 3 y 6 puntos de diferencia", aseguraron algunos funcionarios a MDZ. Sin embargo, fuentes libertarias manifestaron que la distancia en la provincia se aproxima a 2 puntos entre Jorge Taiana y Diego Santilli. La Libertad Avanza se muestra eufórica por la remontada en territorio bonaerense, e incluso se desliza la posibilidad de una victoria del diputado nacional del PRO.

La visita de algunos dirigentes CFK

Algunos de los dirigentes de más peso en la provincia visitaron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de dirigirse al búnker donde aguardarán los resultados.

Dos de ellos, los candidatos Juan Grabois y la cabeza de lista, Jorge Taiana. "Hoy me reuní con ella en San José y compartimos la esperanza de que Argentina empieza a transitar otro camino", manifestó en X el anterior ministro de Defensa de Alberto Fernández.

El encuentro entre el líder de Patria Grande duró 30 minutos y concluyó pasadas las 19.05. Anteriormente, la exmandataria recibió al propio Taiana, al candidato a senador por CABA, Mariano Recalde, y otros dirigentes del espacio.

Juan Grabois, elecciones legislativas
"Lo que recibimos augura un muy buen resultado"

El presidente de la legislatura bonaerense en diputados, Alexis Guerrera, dio las primeras novedades electoral junto a Cristina Álvarez Rodríguez y Carlos Castagnetto.

Fuerza Patria dio las primeras novedades electorales

Antes, quien había tomado la palabra fue Cristina Álvarez Rodríguez. La Jefa de Asesores de Axel Kicillof, en conferencia de prensa, la señaló que "pese al cambio de sistema de votación, con la implementación de la Boleta Única de papel se han expresado los bonaerenses y lo han hecho en total paz y con total confianza y pudiendo demostrar un pueblo que es consciente de sus derechos".

Llegan los primeros dirigentes

La diputada nacional de Unión por la Patria Cecilia Moreau, dialogó con MDZ antes de su ingreso al búnker platense del peronismo. La legisladora criticó el uso del nuevo sistema de votación.

Cecilia Moreau en la entrada del búnker de Fuerza Patria
"Estamos muy contentos con la elección"

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires se mostró con confianza de cara a los primeros datos que se espera que se conozcan a partir de las 21.

Carlos Bianco se mostró optimista con la elección bonaerense
Clima de optimismo

La primera plana de la dirigencia peronista no llegó aún al búnker platense de Fuerza Patria. Se espera que a partir de las 19 llegue el jefe provincial, Axel Kicillof.

Tres son los voceros que brindarán novedades electorales antes del acto principal. El legislador Facundo Tignanelli sería el primero en hablar; luego lo hará Cristina Álvarez Rodríguez; mientras que el presidente de la la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, será el último. De esta manera, los tres accionistas del espacio: La Cámpora, el kicillofismo y el massismo.

En búsqueda de la unidad

Fuerza Patria intentará mostrar un retrato de unidad en el escenario afuera del Hotel Grand Brizzo, donde se ubica el búnker de Fuerza Patria.

Allí, hablarían el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el presidente del PJ bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Búnker FP

