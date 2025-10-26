Nerviosismo en el búnker del peronismo por una posible ajustada victoria en Buenos Aires

Live Blog Post

La visita de algunos dirigentes CFK

Algunos de los dirigentes de más peso en la provincia visitaron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de dirigirse al búnker donde aguardarán los resultados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeTaiana/status/1982545306945487082&partner=&hide_thread=false Que las próximas elecciones la encuentren a @CFKArgentina libre y sin proscripciones.Hoy me reuní con ella en San José y compartimos la esperanza de que Argentina empieza a transitar otro camino. pic.twitter.com/PLN7l0e5e1 — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 26, 2025

Dos de ellos, los candidatos Juan Grabois y la cabeza de lista, Jorge Taiana. "Hoy me reuní con ella en San José y compartimos la esperanza de que Argentina empieza a transitar otro camino", manifestó en X el anterior ministro de Defensa de Alberto Fernández.

El encuentro entre el líder de Patria Grande duró 30 minutos y concluyó pasadas las 19.05. Anteriormente, la exmandataria recibió al propio Taiana, al candidato a senador por CABA, Mariano Recalde, y otros dirigentes del espacio.