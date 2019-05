Multa de $30.000 para el "eterno" contador de la provincia

A pesar de tener 76 años, José Roberto Caviggia no ha demostrado intenciones de jubilarse y dejar el cargo de Contador General de la Provincia. Sin embargo, su extensa experiencia no significa que no pueda cometer errores en el desempeño de sus funciones. Según se puede observar en el fallo 17.171 del Tribunal de Cuentas, al funcionario lo han multado con $30.000 por irregularidades.

Según el órgano de control, al revisar el ejercicio 2014 se encontraron irregularidades administrativas y se decidió abrir una pieza separada que duró casi tres años. En ese periodo, se efectuaron emplazamientos y se mantuvieron reuniones con los responsables, pero no lograron aclarar la totalidad de las observaciones.

En este sentido, desde el Tribunal de Cuentas remarcan que Caviggia propuso verbalmente soluciones, pero en 2016 se mantenían sin reparos. Entre otras irregularidades se habla de falta de conciliaciones bancarias oportunas y demoras de años en hacerlas, que se repitieron en 2015, 2016 y 2017. Incluso, remarca que en esas oportunidades Caviggia ya había sido multado.

Por ejemplo, el fallo 16.799 multó por $10.000 a Caviggia por faltante de documentación a raíz del "desorden de expedientes que existió en el Archivo General de la Contaduría General de la Provincia, con motivo del derrumbe de estanterías ocurrido el 2 de septiembre de 2015". También se detectó que no existía un sistema de información contable y registro de la Deuda Pública "que permita la elaboración y exposición de la misma, es decir un registro actualizado sobre el endeudamiento público y que el mismo se encuentre debidamente integrado al sistema de contabilidad".

En esta oportunidad el Tribunal de Cuentas sostiene que "estas falencias se han venido reiterando a lo largo de los años, sin haber aportado el Contador soluciones concretas y de fondo para que las conciliaciones de las cuentas bancarias se efectúen en tiempo oportuno". Además, remarca que después de casi tres años de haber formulado las observaciones y de cinco años de finalizado el ejercicio 2014 siguen existiendo diferencias sin conciliar.

"Algunos conceptos han quedado pendientes de conciliar, por ello el Tribunal, compartiendo el criterio de sus órganos asesores, atendiendo a que el responsable ha incurrido en procedimientos administrativos irregulares le aplicará la sanción de multa", concluye el órgano de control. "La misma se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la conducta reiterativa del Contador General de la Provincia, el desgaste administrativo generado con su consecuente implicancia económica y la falta de depuración de los conceptos aún pendientes en las conciliaciones", argumentan a la hora de determinar el monto de $30.000.