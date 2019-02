Moyano advierte que harán un nuevo paro general

“Estoy convencido que el paro se va a dar en no mucho tiempo más, la gente está perdiendo el trabajo y te lo reclama", dijo Hugo Moyano anoche en una entrevista con TN, apuntando a la crisis económica que atraviesa el país.

En ese sentido, el dirigente agregó: "M​acri no cumplió ninguno de los compromisos como el de eliminar la inflación y el impuesto al trabajo o la pobreza cero. No cumplió nada lo que significa que es un fracaso total del Gobierno, peor de cuando entró. Yo estoy convencido que la gente no va a cometer el mismo error de votar a un gobierno como este".

Moyano avala una candidatura del exministro Roberto Lavagna, y en un eventual ballotage entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, "sin dudas" apoyará a la expresidenta.

Para el camionero el gobierno de Macri “es peor que el de De la Rúa” y advirtió que la llegada de un paro general es “inevitable, porque esto no va para más”. Además, dijo el actual mandatario cree que el país "es una empresa del padre” y aseguró que no está “capacitado para gobernar”.