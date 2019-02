Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y referente de Cambiemos, dijo que todavía no se ha discutido al interior del radicalismo de enfrentar en una primaria a Mauricio Macri en las PASO de agosto.

En conversación con Uno Nunca Sabe de MDZ Radio, dijo que "es un tema que se discute en el marco de la estrategia de cambiemos", pero no lo descartó.

El mandatario dijo que surgió como una posibilidad que sectores importantes del radicalismo plantean, pero insistió que no es momento de dar el debate público "y no vamos a hacer nada que no discutamos en la mesa de Cambiemos".

Para Morales no es el momento de generar un debate público sobre esa situación porque hay que resolver cuestiones territoriales, considerando que tanto Jujuy como Mendoza desdoblarán sus elecciones y se votará antes que en la Nación.

​"Me parece que todo tiene que estar sometido a lo que discutamos en la mesa de cambiemos. Estamos atravesando los momentos más difíciles y hay todavía medidas que tomar", dijo el gobernador.

En ese mismo sentido, dio a entender que la posibilidad de un candidato radical también dependerá de "la situación económica y la situación política" que haya en el país al momento del cierre de listas para las PASO nacionales. "Un mes en política es una década", señaló a la hora de señalar que muchas cosas pueden cambiar hasta mitad de año, momento en que se deben definir las posibles candidaturas.

Finalmente el gobernador recalcó que es necesario que el radicalismo tenga un protagonismo más importante al interior de Cambiemos, especialmente en la toma de decisiones.

Escuchá la entrevista completa de MDZ Radio: