Milei: "El sistema que hace de la propiedad privada uno de sus pilares está en consonancia con la ley de Dios"

El presidente Javier Milei sostuvo esta noche que si “se actúa acorde a la ley del creador habrá prosperidad”, por lo que recalcó que es “importante seguir los postulados contenidos en los diez mandamientos”.

El jefe de Estado se pronunció así en el Palacio Libertad, donde lideró el “Tributo al Rebe de Lubavitch”, en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del influyente rabino Menajem Mendel Schneerson.

Milei mantiene una estrecha relación espiritual con esta corriente y ya visitó su tumba en Nueva York tras asumir la Presidencia.

“El sistema que hace de la propiedad privada uno de sus pilares, es el sistema que está esta en consonancia con la ley de Dios”, planteó el mandatario en su discurso.

Al repasar los diez mandamientos sostuvo: “No matarás es el derecho a la vida, establece el principo de no agresión en su forma mas pura, la vida del prójimo es inviolable”.

“No robarás: sin propiedad privada no hay mercado, si se confisca, se saca el incentivo a producir”, agregó.

Por otro lado, sostuvo: “No codiciarás, sin respeto por lo ajeno no hay convivencia pacifica”.

“El paraiso no se alcanza, se trae y se trae cumpliendo la ley de Dios en esta tierra y en este tiempo”, agregó Milei.

“Durante años se instaló la idea de vivir de subsidios o recursos ajenos, sin generar riqueza alguna. Pero luego, afortunadamente, los argentinos despertaron y comprendieron que la properidad real requiere esfuerzo y creación de valor”, remarcó.

En el mismo acto expuso Yosef Chaim Ohana, un exmilitar israelí que permaneció dos años como rehén en la Franja de Gaza.