Milei cierra la campaña libertaria en Moreno y la intendenta le pidió a los vecinos que no vayan

En La Libertad Avanza responsabilizan a Kicillof de posibles ataques

En el medio de la polémica que se desató por la seguridad del presidente Javier Milei y su equipo en el acto previsto para esta tarde en Moreno, en La Libertad Avanza responsabilizan al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por posibles ataques.

Uno de los que aportó a esto fue Diego Santilli, flamante libertario para estas elecciones. "Con el casco preparado para las piedras que vas a mandar hoy", publicó el Colo en la red social X, a modo de respuesta al gobernador.

Un rato antes, Kicillof había escrito en la misma red social: "Con escasa anticipación, nos enteramos de que La Libertad Avanza decidió hacer su cierre de campaña en Moreno. Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos: en primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características".