Miguel Ángel Toma: "La AFI no ha desmontado el espionaje ilegal"

El ex secretario de la antigua SIDE Miguel Ángel Toma criticó a las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) porque "no han desmontado las estructuras de espionaje ilegal existentes" que fueron creadas durante el kirchnerismo, y los acusó de no tener "la más mínima idea de lo que es el mundo de la inteligencia".

"Es aberrante que en lugar de cumplir la función que debe tener un servicio de inteligencia, es decir preservar los intereses estratégicos de la Nación frente a cualquier amenaza de naturaleza interna o externa, (la AFI) termine siendo una estructura de espionaje ilegal que está al servicio de un gobierno circunstancial y no del Estado", señaló Toma en comunicación con MDZ Radio.

Para el ex funcionario, que estuvo a cargo de la antigua SIDE durante el gobierno transitorio de Eduardo Duhalde entre 2002 y 2003, "no se ha desmontado la vieja estructura de espionaje paralelo ilegal que se montó durante el kirchnerismo, y los resabios de esa estructura siguen operando y haciendo estas cosas como el caso del falso abogado D’Alessio", haciendo alusión al presunto extorsionador que involucró al fiscal Carlos Stornelli en una supuesta red de espionaje, en el marco de la causa de los cuadernos.

En ese sentido, Toma consideró que "la estructura legal de la AFI tiene la tarea de neutralizar este tipo de acciones, lo que se llama comúnmente la contrainteligencia en los asuntos internos, pero en eso ha fallado la actual estructura de inteligencia de la AFI porque no ha desmontado las estructuras de espionaje ilegal existentes".

Según el ex funcionario, no les marca a las actuales autoridades de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani una "intencionalidad" en sus falencias, sino "la ineficiencia y amateurismo, poniéndolos a conducir una estructura compleja cuando son personajes que no tienen la más mínima idea de lo que es el mundo de la inteligencia".