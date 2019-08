Mendoza avanza hacia “una Justicia sin papel”

Este martes, el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez, participó en el acto de apertura de la jornada “Mendoza, una Justicia sin papel” que se desarrolló en el salón de actos del Poder Judicial.

De la presentación de las actividades también participaron Jorge Nanclares, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; y Andrea Disparte, titular del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza.

En este marco, Ulpiano Suarez señaló que “esta es una oportunidad para compartir con los asistentes las ventajas de modernizar el Estado con la incorporación de herramientas digitales y hacer hincapié, además, en los avances logrados en la despapelización de la gestión pública provincial con la implementación del expediente electrónico en todas las áreas de gobierno”.

“Todo este enorme cambio, junto con la puesta en marcha del Boletín Oficial electrónico, más la digitalización de servicios que implementó la Dirección de Personas Jurídicas, la de introducción de la historia clínica digital en Salud y del sistema GEM en la Educación, trajo aparejado un considerable impacto en la transparencia y celeridad de la gestión, al tiempo que conlleva un salto de calidad ambiental al no usar papel en la iniciación de un expediente administrativo”, recalcó el funcionario del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia.

Por su parte, Jorge Nanclares indicó que el propósito de esta actividad es, además, contar con “la experiencia de las provincias que incorporaron el expediente electrónico, San Luis y Buenos Aires, en una jornada de capacitación y sensibilización, a los fines de saber cómo transitar en los próximos meses este camino de una Justicia sin papel, comenzando en Mendoza con Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno y algunos juzgados civiles, como organismos en los cuales implementar esta experiencia piloto”.

Conclusiones de la jornada

El cierre estuvo a cargo de Dalmiro Garay, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien destacó que al incorporar estas nuevas herramientas y crear canales digitales y participativos “se optimiza la transparencia y se logra mayor seguridad jurídica, al tiempo que se consigue una constante revisión de los flujos de trabajo”.

La jornada sobre "Justicia sin papel".

Y añadió que “esto permite la revisión permanente de los procesos y exige una reformulación de nuestra formas habituales de trabajo, lo que conlleva la necesidad de pensar la política pública para darle a la ciudadanía las respuestas que espera de una Justicia con más calidad institucional y en el menor tiempo posible”.

Impacto de calidad y ambiental

Entre los disertantes de esta Jornada estuvo Rubén Zavi, director de Políticas Públicas e Innovación, con el tema: “Experiencia del expediente electrónico en la Provincia de Mendoza”, espacio desde el cual remarcó que el expediente electrónico hoy es un hecho y es gracias a la decisión del actual Gobernador y al apoyo e impulso de los equipos técnicos y compromiso de los responsables de los distintos sectores que acompañaron este cambio.

El funcionario también detalló, por caso, que este año el Gobierno de Mendoza lleva realizados en la Provincia unos 3.800.000 documentos, efectuados en un proceso concreto de digitalización. Esto implica decir que, para esa cantidad de documentos no se imprimieron 3 millones de hojas, lo que se traduce en 67 mil resmas que no se utilizaron y 4.200 árboles que no se talaron para esta tarea administrativa.

Representa unos 24 millones de litros de agua, aproximadamente, que no se usaron, con el correspondiente ahorro de un elemento tan esencial para la vida y ahorro de dinero de todos los mendocinos.

Con respecto a la inversión en los tiempos administrativos de gestión, Rubén Zavi subrayó que, por ejemplo, el Registro Civil de Mendoza logró reducir en un 97% el tiempo que se destinaba a prestar antes algunos servicios.