Mendoza adjudica millonaria licitación para sistema de georreferenciación criminal

El decreto 1589 adjudica a la firma Cytric Solutions S.R.L. la adquisición de una plataforma integral de georreferenciación para investigación criminal.

El sistema incluye módulos para localización táctica, bloqueo de señales, detección de drones y herramientas OSINT (foto ilustrativa)

El Gobierno de Mendoza oficializó la adjudicación de una licitación millonaria para reforzar el sistema de investigación criminal. A través del decreto N° 1589, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se asignó a la firma Cytric Solutions S.R.L. la provisión de una plataforma integral de georreferenciación, por un monto equivalente a $2.569.400.000.

El sistema será utilizado tanto en complejos penitenciarios como por la Dirección General de Investigaciones, e incluirá módulos tácticos de localización y bloqueo selectivo de señales, así como tecnología de detección de drones, herramientas OSINT (inteligencia de fuentes abiertas) y localización aérea mediante drones de alta precisión.

Alta tecnología para seguridad e inteligencia

Según consta en el decreto, la oferta seleccionada fue una propuesta superadora que cumplió con todos los requerimientos técnicos, administrativos y legales. Otras empresas como Exanet S.A., Broda S.A. y Business Integrated Systems S.R.L. fueron descartadas por no cumplir con las condiciones del pliego o por no acreditar antecedentes suficientes.

La Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, impulsó la contratación. Entre los elementos destacados del sistema adjudicado se encuentra un localizador aéreo que integra cámaras de alta resolución y permite realizar operaciones de rastreo en zonas amplias, reduciendo el riesgo del personal y aumentando la eficacia de las operaciones.

Además, la herramienta OSINT permitirá anticiparse a amenazas mediante el análisis de información pública vinculada a posibles actividades ilícitas. Esta combinación de capacidades apunta a modernizar la prevención del delito y optimizar el trabajo de inteligencia criminal en Mendoza.

El pago se realizará en dólares, mediante transferencia a una cuenta en EE.UU. de Cytric Partners LLC, vinculada a la empresa adjudicataria, y se prevé una ampliación presupuestaria adicional de $234.500.000 para cubrir variaciones del tipo de cambio y otros ajustes.

El decreto publicado en el Boletín Oficial

