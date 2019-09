"No, no. Vos sabés que yo siempre digo la verdad", fue la respuesta de Carlos Melconián a la pregunta que le formuló hace minutos Mirtha Legrand en su programa televisivo "La noche de Mirtha" acerca de que si Alberto Fernández lo convocó para integrar su gabinete si el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner resultara electo presidente.

"Con la Argentina se colabora, no es con un gobierno de Alberto", fue la respuesta que le dio al periodista de La Nación, Carlos Reymundo Roberts, cuando le preguntó si estaría dispuesto a colaborar con el próximo gobierno.

"Lo conozco desde el año 2005. Debo admitir que es más que conocerlo porque nos hemos encontrado ininterrumpidamente desde entonces", fue la respuesta de Melconián ante la consulta de que si conocía a Alberto Fernández.

Entre el 23 de diciembre de 2015 y 18 de enero de 2017, Carlos Melconián fue presidente del Banco de la Nación Argentina. En una entrevista publicada en las últimas horas por Infobae, el economista, consultado sobre un rebrote de la inflación, contestó lo siguiente:

"No me sentiría tan seguro en concluir que esto podría terminar en un proceso hiperinflacionario. Siempre hay instrumental para evitarla. Para llegar a la hiper tuviste varios años de inflación de tres dígitos en la década de 1980. Habría que ver si han cambiado o no las dinámicas de aquel momento. No podría dar una respuesta contundente".