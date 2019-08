Massa: "La heladera va a pesar sobre la meme en el celular"

El precandidato a diputado del Frente de Todos Sergio Massa consideró hoy que el llamado del presidente Mauricio Macri a su electorado para que revele que votará por él es una "exhortación" a los "candidatos y dirigentes" de Juntos por el Cambio que "esconden" al mandatario en la campaña, pero aseguró que "lo que va pesar" en las PASO "es la heladera, no la meme en el celular".

"Lo primero que hace es una exhortación a sus dirigentes", planteó Massa sobre la campaña de Macri en redes sociales, y ejemplificó: "Hoy estuve trabajando en Merlo y, para poner un ejemplo, los carteles de los candidatos son sin el presidente".

El ex intendente de Tigre planteó en diálogo con el canal C5N que el "problema" que tiene Macri es que "sus candidatos lo esconden", por lo que, argumentó, "la exhortación no es a los votantes, sino a los candidatos y a los integrantes de Juntos por el Cambio para que digan que van a apoyar al Presidente".

"Siento que esas cosas no sirven, hay millones de argentinos con miedo a la sola idea de cuatro años más de ajuste jubilatorio, aumentos de tarifas desbocados, pérdida de puestos de trabajo, cierre de pymes y comercios, aumento de la pobreza e Impuesto a las Ganancias", por lo que, subrayó Massa, "no es un problema de miedo o no miedo" sino de que "la sociedad le va a poner punto final al fracaso de un presidente que tuvo como marca más cruda de su gobierno la insensibilidad".

Por eso, el postulante a legislador aseguró que "lo que va pesar" en las PASO "es la heladera, no la meme en el celular".

Macri llamó hoy a sus seguidores a revelar que le confían el voto a través de las redes sociales y advirtió que "no se necesitan argumentos" ni es "necesario dar explicaciones" para justificar ese sufragio, porque vale la "autoridad", "confianza" y "credibilidad" de sus votantes para que sus allegados acompañen la decisión.