Martín Menem rompe el silencio tras el escándalo por las supuestas coimas en Discapacidad: "Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule"

Martín Menem aludirá por primera vez a los audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, que desataron un escándalo alrededor de la cúpula del Gobierno.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rompe el silencio este lunes para referirse por primera vez en vivo al escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que tiene a su primo Eduardo 'Lule' Menem y a Karina Milei como los principales apuntados.

"Se trata de una monumental operación a dos semanas de una de las elecciones más importantes de la Argentina en términos provinciales que es la provincia de Buenos Aires", manifestó Menem en diálogo con A24, y cuestionó: "¿Te parece casualidad que justo un día antes de la Ley de Discapacidad aparezca un audio y el abogado de Cristina en el medio?".

En ese sentido, el vicepresidente de La Libertad Avanza aseguró que "no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, sí que su contenido es absolutamente falso" y sentenció: "Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina, se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a dos semanas de las elecciones".

Pasada la medianoche, Menem anticipó su participación en dos entrevistas televisivas para dar una primera respuesta frente a los medios a las acusaciones que surgieron tras la filtración de los audios del extitular de la Andis Diego Spagnuolo. Lo hizo a través de sus redes sociales, tras repostear un comunicado de su primo 'Lule', quien se desligó completamente del asunto y acusó "una burda operación política del kirchnerismo".

"No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero si puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido", sentenció la mano derecha de Karina Milei en su única publicación de su cuenta de X, y agregó: "Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado".