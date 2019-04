Los indecisos muestran una mayor predisposición a votar por Macri que por Cristina en un eventual balotaje entre ambos, indica un trabajo realizado por Real Time Data, consultora que dirige el politólogo Nicolás Solari. Esta firma presentó en las últimas horas un nuevo informe, que entre otros, evalúa el comportamiento de los que hoy son los indecisos. La información fue difundida hoy por Clarín y de esta forma lo presenta:

Según esta jmagen, una simulación preliminar muestra que el Presidente podría llegar a descontar cinco puntos entre los indecisos.

Además otro dato que aporta la encuesta es -según la respuesta "no lo votará" es que el presidente tiene menos rechazo que Cristina e inclusive Vidal .

Este domingo también se dio a conocer una nueva encuesta de Opinaia, difundida por Clarín, realizado entre el 12 y 23 de abril en el que señala que la inflación es el principal problema de Argentina y sobre imagen positiva y negativa de los principales dirigentes, tanto Macri como Cristina tienen más imagen negativa que positiva: +34% y -66% para el presidente y +39% y -61% para la ex mandataria peronista. El candidato con peor imagen es Nicolás del Caño (-73%) y María Eugenia Vidal es la única figura con más imagen positiva que negativa (+51% y -49%). Sobre preferencias de votos, en un escenario sin Roberto Lavagna, Cristina aventaja a Macri (30% contra 25%) y en otro escenario, esta vez con Roberto Lavagna, la ex presidenta aventaja a Macri por cinco puntos (29% contra 24%), mintras que el ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde es la tercera opción, con 11%

