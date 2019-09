Macri: "Si los procesos tardan años, no hay justicia"

El presidente Mauricio Macri afirmó que los argentinos necesitan "confiar en la Justicia” y asumió que “la gente no tiene una buena opinión", porque "es lenta y está lejos de la gente”, al encabezar la presentación del proyecto que contiene el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en un acto en la Casa de Gobierno.

El mandatario nacional manifestó que "si los procesos tardan años, no hay justicia". Del mismo modo, aseguró que este proyecto es un "cambio en serio, como todos los cambios que hemos realizado en estos tres años y medio".

"Ya no nos da lo mismo que nos mientan o nos digan la verdad", recalcó Macri al tiempo que insistió en que los cambios se están haciendo sobre "valores que son innegociables, como la verdad, la transparencia y la cultura del diálogo".

Aseguró, además, que "si la justicia no es independiente no es justicia" y resaltó que en los años de su gestión se trabajó "para que la política no intervenga en la justicia" y que "es importante que la justicia puede defender esa independencia".

Macri, insistió también en que “a los argentinos" no les "da lo mismo vivir en la confrontación que en la sana convivencia”.