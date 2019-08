Macri dijo que Ganancias es un impuesto justo y aseguró que la inflación de agosto será de "tres coma algo"

El primer mandatario asiste al cierre de la Jornada de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, más conocida por sus siglas Coninagro. Allí reiteró que no habrá cambios para aumentar las retenciones y aseguró que el impuesto más "justo y solidario", desde su punto de vista, es el Impuesto a las Ganancias.

"El impuesto más justo y más solidario es el impuesto a las Ganancias", aseguró Macri al mismo tiempo que recalcó que con ese tributo "cada argentino con capacidad y talento para producir y crear" comparte parte de sus ganancias con aquellos que necesitan más del Estado.

Aseguró que no creen en impuestos como las retenciones o los ingresos brutos que se aplican en las provincias.

Reiteró que el golpe del resultado de las PASO en la economía cambió el rumbo que tenían planeado en el Ejecutivo "con un dólar distinto" y "una inflación que iba a ser de 1,8% en agosto y que ahora va a ser de un tres coma algo".

En tono de campaña, el mandatario nacional advirtió "un cambio enorme" en la plataforma electoral del Frente de Todos respecto de la forma de afrontar la situación presupuestaria, con equilibrio, y criticó que "tuvieron dos gobiernos de destrucción presupuestaria y ahora ponen como eje el equilibrio fiscal".

Balance

Afirmó, además, que "en lo económico estamos en una situación compleja" y aseguró que "tres años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas no se resuelven no han sido suficientes, no hemos podido, pero ya hay bases para lograrlo".

El presidente planteó también el proyecto de "generar 1.000.000 de puestos de trabajo para el 2030", al desarrollar el sector de la producción de alimentos, "sin maltratos, sin abuso de poder", al tiempo que manifestó su deseo de mejorar el año próximo la "macroeconomía e ir a la baja de la inflación".

Además, ponderó que los argentinos "tenemos que debatir en que país queremos vivir, bajo qué reglas y bajo qué tipo de convivencia", tras considerar que su gestión alcanzó "un espacio de libertad, tranquilidad y seguridad para poder expresar coincidencias y disidencias".