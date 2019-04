El presidente Mauricio Macri adelantó hoy se habrá "un pico de inflación" en marzo, y reconoció que "cuesta más salir de una inflación de 80 años". El mandatario asumió que no era "tan fácil" como preveían, pero aseguró que se comenzó por hacer "lo que corresponde" y "no vivir de prestado" con el presupuesto con déficit cero, en un mensaje que brindó durante la inauguración de las nuevas oficinas de la empresa Accenture, en Parque Patricios, junto al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

“Hemos empezado por hacer lo que corresponde, lo que hace cada uno en su casa, que es no vivir de prestado, no gastar más que lo que se tiene. Y estamos logrando en el debate con la política que se entienda que los presupuestos, empezando por el de la Nación, tienen que estar equilibrado" comenzó Macri. "De ahí empezamos a construir un país en el que no haya más inflación. Y esperamos que este pico que tendremos en marzo sea un pico a partir del cual vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría que tiene una inflación de un dígito”, subrayó.

La inflación de marzo, que se anunciará mañana, podría ser mayor a la esperada. En la Casa Rosada preveían que el índice se acercará al 4,5%.Macri recorrió el edificio junto al jefe de gobierno porteño. Accenture es líder de servicios profesionales, soluciones de estrategia, consultoría digital, tecnología y operaciones.

Durante su discurso, recoge el diario La Nación, el jefe del Estado señaló que su administración quiere que "muchos argentinos se sientan protagonistas" y sean "parte de la vida diaria de su país, y de la vida diaria del mundo".