El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, advirtió que si los argentinos votan a Mauricio Macri tendrían "una vocación suicida" y desafió al jefe de Estado diciendo que el primer mandatario "no se va a animar" a debatir con él.

"Si ganan tendré que replantearme como esta funcionando este país. Tendré que pensar si tenemos una vocación suicida. Porque nosotros decimos que hubo cosas que hicimos mal, pero yo no te digo que las voy a seguir haciendo mal, te digo que vamos a corregir los que estuvo mal. Ahora ellos te dicen que van a hacer lo mismo pero más rápido, o sea te van a dejar sin trabajo más rápido, van a parar la economía más rápido", aseveró Fernández.

Y también aseguró, en una entrevista con el canal América, que "muero de ganas por debatir con Macri, pero no se va a animar".

"¿Cómo voy a tener problemas de debatir con Macri?", dijo, pero aseguró que el actual Presidente, que busca la reelección, "no tiene un logro para mostrar. Mientras discutimos estas cosas, los números de la economía son cada vez peores. El Frente de Todos es la única fuerza política capaz de ordenar la economía argentina".

También se mofó de Macri, que llamó a los ciudadanos a revelar su voto por el gobierno sin dar explicaciones y porque va a generar "un efecto contagio". Sobre ello ironizó: "¿A vos te resulta razonable que un candidato te diga que cuentes que lo votás porque es contagioso?".

"Cuando uno revisa los años de Macri se da cuenta de que se beneficiaron tres sectores, los que producen gas, luz y los bancos", aseveró, y dijo: "Hay una necedad de Macri que me asombra".

"Macri dijo que la inflación es un problema del Banco Central, y digo 'este tipo no entendió nada, no entendió nada'. Están suspendidos los aumentos de luz y gas hasta después de octubre, el de la nafta se suspende, y después de octubre, que van a hacer", amplió. "Han hecho un desastre y hay un silencio cómplice que no lo están contando. Nadie lo cuenta y todos lo sabemos", agregó.

Sobre la firma encargada del escrutinio, denunció que "es una empresa en la que en todas las elecciones que tuvo hubo fraude, en todas las pruebas que hicieron hubo fallas", y reclamó que "se investigue la forma en la que se le otorgó la concesión".

Acerca de la deuda con el FMI, el ex jefe de Gabinete kirchnerista reiteró que "no se puede dejar de pagar; habrá que sentarse a negociar, discutir con el Fondo y los acreedores".

En tanto, por Radio 10 dijo que "no hay explicación para que Macri sea competitivo más que el enojo de la gente con Cristina y el peronismo", por lo que "cuando digo que vamos a volver para ser mejores es que estoy revisando lo ocurrido y me doy cuenta que hay cosas que molestaron a algunos y esas cosas no pueden volver a repetirse".

Advirtió que la economía "parece un déja vu: me encuentro con que muchos de los problemas que tenemos son los mismos de 2003. Macri nos deja reservas como en el año 2001/2002, una crisis como la de esa época, con el agravante de la inflación".

El precandidato dijo también que el Gobierno nacional "dejó de darle vacunas a los chicos y ha complicado el tratamiento de las personas con HIV".

"El secretario de Salud (Adolfo Rubinstein) dijo que no habían comprado vacunas, esperando que el dólar mejorara. Es parte de la vergüenza en la que vivimos: el país no le da vacuna a los chicos, ha suspendido tratamientos, ha complicado el tratamiento del HIV. Es el retiro del Estado de las obligaciones esenciales", aseguró Fernández.