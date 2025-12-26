Luego de 3 años, el Senado sancionó el Presupuesto y aprobó todos los capítulos que impulsó el Gobierno

Presupuesto 2026: los artículos que quiere derribar la oposición
Si bien ya viene de introducir modificaciones en la Cámara de Diputados -con la caída del Capítulo XI que derogaba la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario- la oposición ahora busca librar otra batalla en el Senado.
En la cámara alta, la oposición apunta a rechazar el artículo 30 de la ley, que propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).
Hasta ahora, la legislación exige destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas. De aprobarse el proyecto, esos porcentajes dejarán de ser obligatorios.
También genera resistencia el artículo 12, que condiciona el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano.
Dicho apartado sostiene: "Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.
El peronismo y algunos bloques provinciales ya adelantaron su rechazo a la medida, pero todavía está en duda la posición del bloque radical -que cuenta con 10 bancas-, que en un principio había manifestado su rechazo a acompañar propuestas que atentaran contra la educación.