Lousteau y la economía: "El optimismo infundado es un muy mal consejero"

"Argentina tiene los mismos problemas desde hace medio siglo. Si yo soy un paciente con una dolencia y después de ir al médico sigo igual, lo primero que hago es preguntarme sobre el diagnóstico", dijo Martín Lousteau en el programa de Luis Novaresio.

Sus palabras iban dirigidas par de Cambiemos Eduardo Amadeo al considerar que se hace un diagnóstico optimista del futuro sin fundamentos.

En ese sentido, dijo que "el optimismo infundado es un muy mal consejero. Yo voy a ser optimista cuando seamos pesimistas con el diagnóstico".

Consultado acerca de una posible candidatura presidencial, Lousteau aseguró que "eso es irrelevante". "No estamos discutiendo lo que le pasa a la Argentina", comentó. "Estamos debatiendo candidaturas cuando hemos creado un sistema de diálogo entre sordos donde no entendemos lo que nos pasa. Me parece que es mucho más grave de lo que pensamos. La falla es tan fuerte que ahora se va a elegir entre dos candidatos que, aunque ya fueron presidentes, no pueden mostrar ningún éxito contundente".