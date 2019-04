Lousteau se metió en la campaña local junto a Suarez

Si bien todavía no es candidato a nada para las elecciones, el diputado Martín Lousteau se mantiene como una figura de peso dentro del radicalismo. Mientras se toma su tiempo para anunciar una posible candidatura, el economista visitó la provincia y se metió en la campaña de Cambia Mendoza.

Durante una recorrida por el este mendocino, el legislador habló con la prensa y mostró su apoyo a los precandidatos a la gobernación Rodolfo Suarez y Mario Abed.

Lousteau mostró en sus respuestas a la prensa bastante descontento con el gobierno nacional, específicamente con la carga tributaria que existe en el país. "Todos pagamos un montón de impuestos, tenemos la presión tributaria más alta del mundo, y lo más grave es que contra todos esos impuestos no recibimos cosas. Necesitamos un estado que le revuelva la cosas a la gente", indicó.

También habló específicamente de Mendoza, y consideró que una de las actividades principales de la provincia, la vitivinicultura, está siendo perjudicada por la situación nacional: "Una de las coasa que más le pega a esta actividad es la enorme inestabilidad en el país. Hay un economista ganador del premio Nobel que dice que en el país 'invertir a largo plazo es entregar un rehén'. Si no tenés un tipo de cambio estable, competitivo, si no tenés tasas o condiciones generales que te alienten a coordinar entre el sector público o privado, si no tenés ese marco de referencia general es muy difícil".

Recorrimos la bodega "Raíces de Junín" para conocer el gran trabajo que lleva adelante @MarioAbedok, lo que le permite a los productores poder elaborar sus productos para luego llevarlos al mundo.#MejorParaMendoza#MejorParaJunín pic.twitter.com/f396x2cVzc — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) 8 de abril de 2019

Lousteau también tuvo palabras elogiosas para con el gobernador Alfredo Cornejo, cuando consideró que "el radicalismo en Mendoza está bien para la elección provincial. A nivel nacional la imagen de Cambiemos está más débil. Eso habla de la capacidad de gestión que ha tenido el gobernador". También indicó, haciendo hincapié en la interna de Cambiemos, que "el radicalismo, antes que discutir cargos o espacios, tiene que tener una visión del país, de cómo se administra, una idea nacional de lo que significa construir una Nación, y a partir de ahí es el aporte".