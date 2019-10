Lousteau pidió a la dirigencia dejar "el pensamiento mágico"

El candidato a senador nacional porteño de Juntos por el Cambio Martín Lousteau pidió hoy a la dirigencia dejar el "pensamiento mágico" de creer que los problemas de Argentina sólo se resuelven reflexionando "sobre quién gobernó o tomó la última medida".

Así, alertó que "si no hay un diagnóstico colectivo y no dejamos de echarnos las culpas no vamos a encontrar las soluciones", y exhortó a discutir "qué tipo de Estado y qué tipo de mercado" necesita el país.

Lousteau habló en la presentación de su libro "Debajo del Agua", donde hace un diagnóstico de los problemas estructurales del país, tras "medio siglo de frustraciones" y que llevarán a Argentina a tener a fines del año próximo "el mismo PBI que en el 2007".

"Tuvimos radicalismo socialdemocrática y radicalismo conservador, peronismo intervencionista y otro pro-mercado; ahora tenemos un gobierno que no es ni peronista, ni radical y sin embargo seguimos en el mismo lugar", reflexionó Lousteau y se preguntó: "¿Podemos decir de quién es la culpa?

El ex ministro de Economía estuvo acompañado en la Facultad de Derecho de la UBA por el dirigente radical Ricardo Alfonsín, que presentó el libro y llamó a votar por Lousteau y por el postulante a diputado Emiliano Yacobiti porque desde la Legislatura "van a trabajar según sus convicciones".

"Van a trabajar con autonomía apoyando lo que crean mejor para el país y cuestionando lo que crean que no es así", dijo Alfonsín, quien resaltó que Lousteau "es alguien que le puede aportar mucha calidad a la política".

En lo que se leyó como señal de acercamiento político en la UCR con vistas a la conformación de una línea interna, Lousteau destacó de Alfonsín su "convicción y clarividencia en las discusiones dadas dentro del partido durante tantos años y que deberán seguir siendo dadas".

Además, tomó palabras anteriores de Alfonsín cuando el ex diputado advirtió: "Una sociedad de iguales no se la podemos pedir al mercado, pero tampoco podemos tener una sociedad próspera sin el mercado".

"La calidad de vida de los ciudadanos tiene que ver con la naturaleza de la relación entre el mercado y el Estado", dijo Lousteau, y entendió que hasta ahora el error es que "la política no se anima a ordenar el Estado".

También dio señales de mantener su autonomía frente a los aliados del PRO, algo que Alfonsín reclamò desde el principio de la gestión de Mauricio Macri.

"La grieta es un pensamiento absolutamente mágico", remarcó, y aseguró: "Si nos toca ganar y ser gobierno lo que tenemos que hacer es que funcione distinto el gobierno a como funcionó, con mayor amplitud; tanto Ricardo como yo, los (Nicolás) Massot y los (Emilio) Monzó planteábamos otras cosas".