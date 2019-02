Lousteau: "Ni Macri ni CFK pueden mostrar un modelo exitoso"

Por indecisión o especulación, Martín Lousteau, diputado nacional por Evolución manifestó no saber si será candidato o no. El economista se refirió anoche a sus aspiraciones a ser presidente, aunque vale recordar que en las últimas elecciones para Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, alcanzó el 48,36% de los votos, perdiendo por algo menos de 60.000 votos contra el actual mandatario, Rodríguez Larreta.

En el marco de una entrevista en canal América, el legislador nacional se refirió a los recurrentes e históricos conflictos docentes y los salarios que perciben: “Primero, 15.000 es un sueldo inaceptable, pero tampoco es que 30.000 es una barbaridad ¿Para qué? Para educar a los futuros argentinos. Ahora para mí es más grave es el hecho de que esto se viene discutiendo hace un montón en la Argentina”.

“Todas las sociedades que se desarrollan, que construyen prosperidad e igualdad, se hacen con el Estado y con el mercado. El mercado solo no genera una sociedad próspera e igualitaria, porque no es su tarea”, sostuvo el ex ministro de Economía.

Al mismo tiempo, analizó el rol del Estado en la Argentina y las necesidades que observa: “Necesitamos un Estado que tenga potencia, lo que no quiere decir solamente que sea grande. Nosotros tenemos un Estado muy grande que no tiene fuerza. De hecho, no la tiene porque prioriza muy mal”.

En referencia a las opciones de este año, Lousteau dijo que Argentina está eligiendo entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri , y lanzó: “Ninguno de los dos, habiendo sido presidentes, puede mostrar un éxito contundente“.

Además, el líder de Evolución afirmó que “la grieta es la mayor obra pública que construyeron” entre el kirchnerismo y el macrismo.

El funcionario, abierto al diálogo contó que la última vez que se reunió con Macri fue en diciembre. “Si el Presidente te convoca hay que ir”, sentenció.