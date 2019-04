“Los que no nacimos en cuna de oro necesitamos buenos gobiernos”

El gobernador Alfredo Cornejo está metido de lleno en la campaña electoral y por eso recorre la provincia para hablar de gestión, pero también pedir implícitamente el “voto de confianza” para que haya continuidad.

Ayer estuvo en Santa Rosa y el Gobernador habló en primera persona para graficar su postura. “Quienes no nacimos en cuna de oro necesitamos tener buenos gobiernos porque no nos salvamos solos, no por nuestros propios méritos solamente, necesitamos un Estado mínimo que no dé un piso para poder progresar”, dijo Cornejo.

En el mismo plan, Cornejo pidió tener memoria. “Necesitamos mirar para adelante pero no hay que olvidar, los pueblos quieren crecer y progresar como colectivo social y como individuos… No faltará algún carroñero que señale todo lo que falta en Santa Rosa, sabemos las carencias pero vamos por buen camino porque es un pueblo trabajador que tiene todo para crecer, solo necesita un buen gobierno para crecer”, expresó el Gobernador.

En Santa Rosa ocurre algo particular. Tras la salida de Sergio Salgado, fue electa Norma Trigo para completar el mandato. Y ahora la intendenta irá por la reelección. En las PASO deberá enfrentar a Débora Quiroga, su rival interna en la UCR que irá como candidata en la lista de Omar De Marchi.