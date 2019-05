Los pedidos del peronismo chavista para encolumnarse detrás de Alberto F

El lanzamiento de la precandidatura presidencial de Alberto Fernández conmocionó el ajedrez político. Pero no solo fuera del peronismo, sino sobre todo, adentro. Y en lo que podría denominarse "el interior del interior" de esa expresión política, en donde reina el kirchnerismo, generó dudas, llamados a la reflexión y demoras en la exposición pública de los avales en algunos casos, mientras que en otros, solo un apuro por salir a acatar directamente lo que "La Jefa" -tal como le llaman a Cristina Fernández en la jerga de los más cercanos- esta pidiendo que hicieran.

Un caso relevante es la opinión de uno de los ideólogos del chavismo peronista, el politólogo Atilio Borón, habitual triangulador entre La Habana, Caracas y Buenos Aires. En principio dijo no tener demasiada información, este fin de semana, como para evaluar la situación. Dejó pasar un par de días y ya lo tiene todo resuelto. A la hora de bajar línea a los "socialistas del siglo XXI" argentinos, elaboró un documento que anoche dio a conocer en su nuevo blog en el que subraya un punto crítico: el de la Justicia, cuando Cristina Fernández de Kirchner está sentada en el banquillo de los acusados. Escribió Borón: "El nuevo gobierno deberá sin más demora impulsar una reforma del Poder Judicial, y declarar en comisión de servicios a la casi totalidad de la Justicia Federal. No es un dato menor que en una encuesta realizada por la Universidad de San Andrés el año pasado fueron los jueces quienes obtuvieron el mayor repudio de la población, cayendo por debajo de los sindicalistas y los partidos políticos. Sólo el 11 % de los entrevistados dijo tener una opinión muy buena de ellos, contra 15 % de los sindicatos y 16 % de los partidos políticos. La reforma judicial, estragada por escandalosos casos de lawfare y connivencia con los servicios de inteligencia es imprescindible e impostergable. La democratización de los medios de comunicación será otro imperativo categórico del nuevo gobierno porque, con la estructura altamente concentrada y oligopolizada de los medios actuales no habrá democracia que funcione en la Argentina. No hay democracia política si no hay democracia en el espacio público, y el sistema nervioso del espacio público son los medios masivos de comunicación. Otra tarea urgente será la inmediata liberación de los presos políticos y de quienes están en prisión preventiva por años, en causas manejadas a discreción por el Ejecutivo nacional y en no poca medida por la prensa hegemónica. Un gobierno que deberá conceder un lugar prioritario a la defensa de los derechos humanos y el juicio y castigo a los culpables de sus violaciones".

En otros puntos, evalúa: