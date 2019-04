La madre de la senadora y ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, Ofelia Wilhelm, de 89 años, murió hoy luego de permanecer internada desde el mes de diciembre en el Hospital Italiano de La Plata, a pesar de lo cual la ex mandataria no suspendería su viaje a Cuba, según fuentes cercanas.

Dirigentes políticos de Unidad Ciudadana, referentes del Peronismo y funcionarios afines a otros partidos la despidieron públicamente y en sus redes sociales dejaron sus mensajes de condolencias para la ex mandataria.

Gracias Ofelia por acompañarme siempre junto al lobo. QEPD. Condolencias a la familia. pic.twitter.com/JHCsUfWyOX — Pedro Troglio (@TroglioPedro) 19 de abril de 2019

Ofelia Wilhelm, nacida el 10 de mayo de 1929, trabajó hace cinco décadas en la Dirección General de Rentas y tuvo actividad política como secretaria general de la AERI (Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliarios).

Por sus problemas de salud ya había sido noticia hace diez años, cuando en abril de 2009 fue internada en el Instituto Fleni por un "accidente cerebro-vascular temporal", calificado por Cristina Fernández como "un susto".

Casi cinco años después debió operarse de la cadera y le colocaron una prótesis en el Sanatorio Otamendi de la Capital Federal.

