Los laberintos y atajos de la política boliviana

Los hechos de violencia política desatados por toda América del Sur parecen indicar que existe alguna pauta que conecta a los indígenas de Ecuador, los estudiantes chilenos o los votantes bolivianos. Esa pauta es un profundo descontento. Sin embargo, el objeto de ese descontento -el déficit democrático en Bolivia o la estructura socioeconómica chilena, por ejemplo- es tan diverso como sus modos de organización. En este sentido, las especificidades de cada caso, a nuestro parecer, parecen sugerir que estamos muy lejos de una “primavera de los pueblos” o una nueva “ola de democratización” en la región.

Sin la posibilidad de hacer un balance general de todas las experiencias regionales dadas hasta el momento, aquí sólo nos preocuparemos en presentar algunas claves para (re)pensar la compleja situación en Bolivia. En pocas palabras, el país andino está atravesando una profunda crisis política, auto-infligida por el Gobierno, la cual derivó en lo que hasta ahora parece un golpe de estado sui generis –pero golpe al fin. Veamos paso a paso las razones de este argumento.

De “el mejor presidente de la historia” a la crisis política auto-infringida

Mucho se ha dicho sobre los logros del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) que conduce Evo Morales. Éstos son innegables: en un país atravesado por la pobreza, la desigualdad y el racismo estructural, el MAS redujo sensiblemente la pobreza y habilitó mecanismos de inclusión social, económica, cultural y política, de grupos étnicos históricamente excluidos. Un gobierno elogiado por jefes y jefas de Estado de todo el mundo, organismos multilaterales y empresarios, cuyos resultados en materia de política pública le permitieron argumentar que Evo ha sido, posiblemente, el mejor presidente en la historia de Bolivia.

Ahora bien, las razones del conflicto actual nada tienen que ver con esto. Por el contrario, tales razones deben buscarse en la propensión del Presidente a construir “atajos institucionales” de todo tipo que le permitieran ir acumulando progresivamente más poder político, a la vez que socavaba las bases para una dinámica de alternancia interna en el MAS e incrementaba un déficit de legitimidad frente a grupos opositores, primero, y parte de sus bases de apoyo electoral después. De este modo, comenzó a crecer una oposición heterogénea y organizativamente fragmentada, donde coexistía lo más rancio de la extrema derecha racista con algunos grupos progresistas, con bases étnicas y laboristas, otrora aliados al MAS, y entre medio una diversa masa de ciudadanas y ciudadanos que celebraban muchas políticas del gobierno a la vez que rechazaban enérgicamente sus modos de construcción política.

Agradecido por esta masiva concentración para celebrar un nuevo triunfo democrático de la unidad del pueblo. Nuestro canciller @DiegoPary llegó esta tarde y nos comunicó que más de 90 países respaldan nuestra victoria en primera vuelta. Cada día recibimos más reconocimientos. pic.twitter.com/pA1MHw9SOu — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 29, 2019

Estos “atajos” para la concentración de poder, no hicieron sino formar un laberinto del cuál Evo no pudo salir. Una primer pieza de evidencia para dar cuenta del posible vínculo entre los atajos de Evo para concentrar poder y el debilitamiento de sus bases de apoyo político, podemos verla en la gran variación electoral entre los últimos resultados presidenciales del año 2014 y los de este año 2019 (se pasó de un 63,36% en 2014 a un – por cierto, discutido – 47,08% en 2019).

Los atajos de Evo

Un primer antecedente de lo que aquí referimos como “atajos institucionales”, se encuentra en el año 2013 cuando Evo Morales consiguió que su segundo mandato (período 2010 - 2015) fuera considerado por el Tribunal Constitucional como el primero desde la nueva constitución. Siendo que el período 2006 – 2010 había acontecido bajo la constitución de 2004 y el período 2010 – 2015 había ocurrido durante la constitución de 2009, se argumentó que el binomio Morales – García Linera podía presentarse a la única reelección habilitada ya que era la primera dentro del nuevo esquema constitucional. En consecuencia, en 2014 el MAS obtuvo su tercer mandato al consagrarse de manera contundente frente a a la candidatura de Samuel Doria Medina (Unidad Democrática), consiguiendo el 63% de los votos positivos emitidos.

A partir de 2016 se comenzó a discutir la posibilidad de un cuarto mandato de Evo, lo que entraba en conflicto con una prohibición expresa del artículo 168 de la Constitución. Para poder eludir esta limitación, se llamó a un referendum vinculante en el cual se buscaba conocer la opinión de la ciudadanía respecto al tema. El 51,3% de los votantes se expresó por el “NO” a su reelección. A pesar de ello, en el año 2017el MAS apeló ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para invalidar la prohibición del artículo 168, y dicho Tribunal se expresó en favor de Evo y autorizó su candidatura bajo el argumento de que el artículo 168 de la Constitución atentaba contra los derechos humanos de los ciudadanos de poder elegir y ser electos. O sea, un artículo de la Constitución impulsada por el MAS fue considerado anti-constitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional por pedido del MAS y, gracias a ello, Evo podría reelegirse por cuarta vez. Este punto es clave para comprender la progresiva pérdida de legitimidad que acelera la crisis política.

En este contexto llegamos a las elecciones del 20 de octubre, en un contexto en el que una parte importante de la oposición levantó un halo de sospecha ante la posibilidad de fraude por parte del MAS. El argumento se centraba en que las encuestas sostenían que Evo había perdido parte de su caudal electoral y que debería enfrentar una Segunda Vuelta Electoral, situación que llevaría a una unificación del voto opositor y daría por resultado su derrota.

La escalada de violencia

Esta sospecha comenzó a materializarse cuando con un 83% de las mesas escrutadas y una clara tendencia hacia el balotaje, la actualización de los resultados electorales fue detenida por casi 20 horas. Para cuando se recuperó el escrutinio, la tendencia había sido cambiada: Evo Morales había ganado por un poco más del 10% respecto a la candidatura del ex presidente Carlos Mesa, logrando así una victoria en primera vuelta.

En este contexto, comenzaron a tener lugar una serie de protestas sociales que se fueron incrementando en términos de concurrencia y violencia, terminando en la muerte de al menos tres personas en diversas partes de Bolivia. Con el correr de los días, a las múltiples protestas se le sumaron ataques a diferentes dirigentes masistas, siendo de los más destacados el sufrido por la alcaldesa Patricia Ace de Vito (Cochabamba) o el secuestro al hermano de Víctor Borda, ahora ex-presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Las sospechas de fraude estaban llevando a una situación de violencia civil que parecía no tener techo, anulando toda “normalidad” en la rutina diaria de los bolivianos.

Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por FFAA y Policía que reprimen al pueblo — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2019

El domingo 10, a 20 días de la elección, la OEA presenta un informe en línea con la auditoría solicitada por el mismo Tribunal Electoral la cual apuntaba en la misma dirección: evidencia de irregularidades y necesidad de convocar a nuevas elecciones. Esto incrementó la radicalización de los actores involucrados. Por el lado oficialista, se comenzó a llamar a la defensa de la democracia boliviana al acusarse que se estaba proyectando un golpe de estado. Por su lado, la oposición llamó a desconocer todo tipo de legitimidad y legalidad en las autoridades oficialistas, llegando a presentar casos de extrema violencia como los llamados a realizar “juicios [populares] a los delincuentes del Gobierno” por parte de Luis Fernando Camacho, uno de los mayores referentes contemporáneos de los movimientos racistas y fundamentalistas religiosos en Bolivia.

Para buscar reencauzar la situación, el Presidente convocó a nuevas elecciones. Aparentemente, ya era demasiado tarde. Al pedido de nuevas elecciones se le fueron sumado las demandas de renuncia por parte de la Central Obrera Boliviana (hasta hace poco, uno de los principales aliados de Evo Morales) y los partidos políticos opositores.

Inmediatamente después de que Evo aceptara el informe de la OEA y llamara a nuevas elecciones, comenzó un vacío de poder que se inició por la renuncia de muchos funcionarios el cual llegó a tener su punto culmine en la “sugerencia” de las fuerzas de seguridad que advertían al Presidente que debía renunciar para evitar mayores niveles de violencia. En pocas horas, devino la renuncia del Presidente.

¿Hay un golpe en Bolivia?

Ahora bien, la cuestión es, ahora, ponerle nombre a la bestia. Concluir si hubo o no un golpe de Estado no es sólo un tema de semántica, sino que tiene importantes implicancias políticas. Empecemos, entonces, por sugerir algunos elementos mínimos que debemos considerar para pensar si estamos o no frente a un golpe de Estado. Para hablar de golpe de Estado se deben dar tres situaciones: (1) interrumpición del mandato legal de un presidente; (2) el procedimiento para hacerlo no debe seguir los caminos constitucionales; (3) las fuerzas de seguridad deben ser un actor necesario en el derrocamiento.

Sobre los primeros dos puntos, es importante aquí diferenciar entre legal y legítimo. Lo primero depende de la Constitución y las normas vigentes, lo segundo de la política. Si bien existen muy buenos argumentos para disputar la legitimidad de la tercera elección de Evo Morales, y también para advertir las violaciones a los principios institucionales vigentes de cara a su cuarta elección y a los comicios celebrados el 20 de octubre, el actual mandato de Evo Morales, (estipulado hasta enero de 2020) es legal y sólo puede ser interrumpido constitucionalmente a partir de una revocatoria popular o juicio político iniciado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (Art. 161 y 184). Dicho esto, es claro que se interrumpió un mandato legal y se hizo por fuera de los medios constitucionales. Veamos el tercer punto.

La violencia política en Bolivia es desarrollada fundamentalmente por parte de actores civiles, hasta donde se puede ver, con un nivel bajo de coordinación. Hasta allí, podemos advertir que estamos frente a una insurrección ciudadana. Para ponderar si estamos o no frente a un golpe de Estado, es clave cómo se interpreten las acciones de las fuerzas de seguridad: la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Desde nuestro punto de vista, el acuartelamiento de la Policía y los comunicados públicos por medio de los cuales tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas “sugieren” al presidente que renuncie, deben ser vistos como una explícita ruptura de la cadena de mando y una declaración de rebeldía frente a la autoridad presidencial. Si la renuncia del Presidente se asocia a esta “sugerencia”, es difícil no concluir que estos acontecimientos recuerdan a la entrada en escena de las fuerzas de seguridad como actores de veto en la política latinoamericana durante el siglo pasado.

A lo anterior, debe sumarse un componente adicional: la renuncia por parte de las autoridades gubernamentales (Presidente, Vicepresidente, Presidente de la Cámara de Diputados y Presidenta de la Cámara de Senadores) se fundamentó en hechos de violencia contra su integridad física y la de sus familiares, por lo que no se puede desvincular este evento de la ausencia del accionar (es decir, por defecto no efecto) de las fuerzas de seguridad.

Con todo, y forzando una apresurada síntesis de lo que sabemos hasta ahora, consideramos que lo acontecido ayer debe ser entendido como un golpe de Estado sui géneris cuyo actor principal ha sido el pueblo boliviano pero cuyo desenlace final sólo se explica por el vaciamiento de poder activado por la acción de las fuerzas de seguridad, de allí que pueda ser clasificado como un golpe. Ahora bien, ¿se seguirán, del mejor modo posible, los canales constitucionales para la construcción de un gobierno de transición? ¿se logrará llamar nuevamente a elecciones dentro de los plazos legales (90 días)? ¿Querrá (y buscará) Evo Morales participar en la contienda electoral? ¿Podrá Evo participar de tales elecciones?, ¿y el MAS? ¿Se garantizarán los medios para una elección transparente? ¿Podrán los países de la región tener algún tipo de injerencia positiva y acorde al derecho internacional para asistir en la situación? ¿Los perdedores del comicio, respetarán su resultado?. Resta ver cuál será el desenlace de esta compleja situación.