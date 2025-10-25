Los detenidos tras la marcha contra San Jorge fueron imputados por supuestas agresiones a la policía

Liza Rule Larrea y Martín Iglesias son dos militantes que se encontraban manifestando contra la implementación del proyecto de minería San Jorge , luego del cierre de campaña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores , cuando fueron detenidos por la policía en la plaza Independencia de Ciudad, el pasado jueves.

Liza Rule, quien es bailaría y militante de la agrupación H.I.J.O.S. ( Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), fue trasladada a la Comisaría Séptima. Martín Iglesias, por su parte, al Polo Judicial. Bajo la estricta vigilancia de la militancia que marchó en reclamo contra las detenciones, ambos estaban esperando sus imputaciones para conocer cómo seguirá su situación judicial, hasta que este sábado se llevaron a cabo las audiencias y las imputaciones fueron dictadas.

Serán investigados por el delito de resistencia a la autoridad, daños agravados y lesiones, contra los policías.

Según el abogado defensor de Iglesias, básicamente la acusación es que los manifestantes patearon las vallas de separación que están ubicadas en la vereda de calle Patricias Mendocinas, separando el ingreso a la Legislatura de la calle. Producto de esto, la valla golpeó a las bicicletas de los efectivos policiales, lo que causó en ellos lesiones. Concretamente una escoriación en un dedo. Además de los daños a las bicicletas. Luego, los acusan de resistencia a la autoridad por negarse a la detención.

Martín Iglesias no quiso declarar y quedó alojado nuevamente en el Polo Judicial. Al tener heridas fruto de la detención, hay un compromiso por parte de la Justicia para trasladarlo al Hospital Central para que sea atendido.

La detención de Martín Iglesias

Para su liberación aún restan algunos pasos procesales y se cree que entre este domingo y el lunes se concreten.

El comunicado de Hijos

"Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S. exigimos la inmediata liberación y el cese de la persecución judicial contra Liza Rule y Martín Iglesias. Repudiamos la represión del gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y su práctica habitual de criminalizar a quienes luchan contra la megaminería", comienza el comunicado.

lisa-rule-detenida-hijos Liza Rule, la militante de Hijos, fue una de las detenidas tras la marcha del jueves.

"Defender el agua y todos nuestros recursos naturales no es un delito: es un derecho del pueblo, sobre todo en este contexto de entrega de nuestra soberanía por parte del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel", agregarn.

"Somos hijas e hijos de una generación que dio su vida por la liberación de nuestra patria grande y la felicidad de sus pueblos. En su memoria, ratificamos el compromiso de seguir la lucha hasta que todo sea como lo soñaron", concluyó el comunicado.