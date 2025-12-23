Los cinco hitos del pacto Cornejo-Miliei, el hecho político del año en Mendoza

Se termina el 2025, un año políticamente intenso que estuvo marcado a nivel provincial por el pacto entre el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei. Esta alianza se consolidó como el hecho político más relevante del año en la provincia. Con idas y vueltas y gestos calculados, el acuerdo entre el radicalismo mendocino y La Libertad Avanza reconfiguró el mapa político local y tuvo un impacto directo en el resultado en las elecciones legislativas de octubre donde el oficialismo logró una victoria histórica.

El entendimiento entre Cornejo y Milei marcó el pulso de la política mendocina a lo largo de todo el año, tanto en la previa como durante la campaña electoral. Los oficialismos nacional y provincial cerraron filas haciendo hincapié en las coincidencias y apostando a plebiscitar las gestiones en las urnas. Asimismo, la oposición intentó disparar su munición a las supuestas inconsistencias de ese armado político entre libertarios y radicales.

La alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza fue un acuerdo pragmático que generó recelos entre aliados de un lado y de otro pero que se consolidó a partir de las coincidencias en el rumbo económico nacional que terminó alineando a la provincia con la Casa Rosada.

El resultado fue un avasallante triunfo oficialista en las elecciones legislativas pero las consecuencias han trascendido la cuestión electoral y apuntan a consolidar un nuevo esquema de poder en la provincia a corto plazo, con el espacio libertario como el principal aliado del cornejismo a partir del año que viene.

Pero las implicancias también pueden medirse a mediano plazo. La irrupción de Luis Petri como la figura más destacada del mileísmo en Mendoza pone en jaque el acuerdo de cara a la pelea por la gobernación en 2027

Entre las secuelas a nivel nacional, Cornejo se ha convertido en uno de los gobernadores con más afinidad con el Gobierno nacional y un importante aliado de la Casa Rosada.

Los cinco hitos del pacto Cornejo-Milei

Si bien la voluntad y la sintonía entre los dos sectores existió desde un primer momento, el pacto entre Cornejo y Milei tuvo varios idas y vueltas a lo largo del año y el anuncio de la alianza electoral se dilató hasta último momento.

Hubo cinco acontecimientos que marcaron el pulso y la relevancia del acuerdo para la política local.

El encuentro Cornejo–Karina en Canadá

A comienzos de marzo Cornejo viajó a Canadá para participar de la convención organizada por Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la feria minera más importante del mundo. Coincidió en el evento con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien encabezó la delegación argentina en Toronto en búsqueda de inversiones.

Karina Milei y Cornejo tendrán la última palabra para cerrar una alianza entre la UCR y LLA. Foto: Gobierno Karina Milei y Cornejo tendrán la última palabra para cerrar una alianza entre la UCR y LLA. Foto: Gobierno

La hermana del presidente Javier Milei inauguró el "Argentina Day", jornada dedicada a presentar los más de 300 proyectos mineros disponibles para invertir en el territorio argentino y aprovechó para promocionar el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI).

Durante esta cumbre minera, Cornejo conversó con la hermana del presidente y dio el puntapié para empezar a diagramar un acuerdo político en la provincia con la figura central del esquema de poder libertario.

El frustrado acuerdo de Vendimia por la ausencia de Milei

En el encuentro en Canadá el mandatario provincial invitó formalmente a los hermanos Milei a la Fiesta Nacional de la Vendimia. La expectativa estaba puesta en que en el marco de la visita presidencial a los tradicionales eventos vendimiales se anunciara un acuerdo político entre el radicalismo local y La Libertad Avanza, de cara al año electoral.

Sin embargo, ese plan se vio frustrado por la suspensión de la visita presidencial a raíz del temporal que afectó la ciudad de Bahía Blanca. El Gobierno nacional se puso en estado de alerta y activó un operativo para asistir a los ciudadanos y el presidente viajó al sur de Buenos Aires el mismo fin de semana que se desarrollaba la Fiesta de la Vendimia.

El tradicional evento mendocino previsto para el 8 de marzo aparecía como el escenario ideal para formalizar el acercamiento entre el Gobierno nacional y el provincial. Sin embargo, la postal de Milei en los festejos quedó trunca y el potencial acuerdo siguió dilatándose.

La irrupción de Luis Petri en el cierre de listas

Finalmente el acuerdo entre la UCR mendocina y La Libertad Avanza se concretó a inicios de agosto, días antes de la fecha límite para el cierre de alianzas electorales. El anuncio formal lo hicieron los presidentes de ambos partidos, el radical Andrés Lombardi y el libertario Facundo Correa Llano, quienes estuvieron a cargo de la letra chica del acuerdo y el reparto de lugares en las listas de candidatos.

Días después se anunciaron los nombres de los candidatos, con una sorpresa que agitó el tablero político de la provincia. El entonces ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, fue elegido para encabezar la lista de aspirantes al Congreso por la alianza oficialista.

petri verasay cornejo Luis Petri y Pamela Verasay sellaron su presencia como cabezas de lista de la alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

La irrupción de Luis Petri en un lugar central del armado del frente vino acompañada de la noticia del salto del abogado sanmartiniano del radicalismo a las filas libertarias.

Este movimiento generó suspicacias en el radicalismo local y algún malestar entre dirigentes, ya que Petri había propuesto a nombres para ocupar lugares en las listas en representación de la UCR.

A su vez, la figura del entonces ministro nacional era vista con recelo en el Gobierno provincial de cara a la pelea por la sucesión de Cornejo en 2027.

La visita de Javier Milei a San Rafael

El 9 de octubre se produjo la visita de Milei a Mendoza en plena campaña electoral. El presidente participó del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de San Rafael.

LUIS PETRI JAVIER MILEI ALFREDO CORNEJO

La visita presidencial a la provincia fue otro momento clave del año y reforzó públicamente el acuerdo con la foto entre Milei y Cornejo en territorio mendocino, una relación que hasta el momento se había desarrollado principalmente entre intermediarios y a través de conversaciones en diferentes despachos.

El triunfo contundente del 26 de octubre

El cierre del año llegó con el dato más contundente: el triunfo en las elecciones del 26 de octubre. En Mendoza la alianza entre el oficialismo provincial y el mileísmo obtuvo un triunfo arrollador superando el 50% de los votos y aventajando por casi 30 puntos al peronismo, la segunda fuerza más votada.

ALFREDO CORNEJO LUIS PETRI BUNKER LA LIBERTAD AVANZA CAMBIA MENDOZA Luis Petri y el fenómeno electoral en Mendoza. Marcos Garcia/MDZ

El Frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza logró la marca histórica de conseguir cuatro de los cinco diputados nacionales que se ponían en juego y además, arrasó en las elecciones de legisladores provinciales, consolidando una mayoría abrumadora del oficialismo para la nueva Legislatura.

Ese resultado terminó de confirmar que el acuerdo político no solo fue el hecho del año, sino también una apuesta exitosa. Mendoza cerró el calendario electoral alineada con el proyecto nacional y obteniendo un importante respaldo en las urnas para mantener el rumbo de la gestión.