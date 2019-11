Los argumentos de un exfuncionario para oponerse a la minería metalífera

Eduardo Sosa fue funcionario del gobierno de Alfredo Cornejo pero es uno de los abanderados en la defensa de la ley 7722. Se fue de la Secretaría de Ambiente molesto por la política extractiva del Ejecutivo, que a finales del 2017 impulsaba la práctica de fracking en el sur provincial. En diálogo con MDZ Radio reconoció "la honestidad" de Rodolfo Suarez de sincerar en la campaña sus intenciones de desarrollar la minería pero lamentó que aún sea necesario explicar por qué no hay que reformar la ley 7722.

"El solo hecho de que esta ley sea objeto de cuestionamientos y que haya que explicar que reformarla es malo, es preocupante", aseveró y dijo que "hay que estar atentos" porque algunos sectores "no entienden" lo que ha dicho la Sociedad y la Suprema Corte.

"Yo creo que el sector pro minero presiona, intercede, trata de incidir porque quiere estar mejor. Es razonable. Pero tanto funcionarios, como legisladores y empresarios de distintos sectores están enfrascados en la idea de que la minería metalífera es la salvación de Mendoza. Me parece que es todo lo contrario", argumentó Sosa.

En concreto, aseguró que se han construido falsas verdades en torno a la minería y los supuestos beneficios que le traería a la provincia.

Eduardo Sosa, ex titular de Oikos.

En primer lugar, puso en duda a quienes esgrimen que la minería generará trabajo para los mendocinos. "La generación de empleo es un argumento que se escucha, pero si vemos los índices de desempleo de Mendoza comparado a la de las provincias mineras, vemos que estamos mejor sin minería", manifestó. "En aquellas provincias donde la minerías se mostró con el mismo vestido de generar empleo, no hubo mejoras en los índices", argumentó.

Pero al mismo tiempo, adhirió que en caso de generar empleo difícilmente sea para los ciudadanos del lugar, ya que demanda mano de obra altamente calificada. "Todos los proyectos mineros llegan al final de su vida útil y cuando eso ocurre queda disponible mano de obra preparada y con experiencia. Si Mendoza abre la puerta a la minería las empresas van a contratar afuera a ese personal altamente capacitado, por que aquí no se trabajó en calificar a personal", sentenció. "Por eso es mentiroso hablar de empleo e inversión", subrayó.

Al mismo tiempo, desmintió que la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental en la Legislatura sea un error. "La Legislatura le da aval político a una actividad altamente cuestionada. No quiere decir que el legislador deba inmiscuirse en la cuestión técnica, pero si avalarlo políticamente", afirmó y puso como ejemplo el caso de las concesiones de agua otorgadas por Irrigación y la necesidad de que se aprueben en la Casa de las Leyes.

Por otro lado reconoció que no existen actividades que no contaminen pero aseveró que el problema con la minería es "el alto riesgo ambiental". "Hay que reconocer también que ha mejorado sus procesos con nueva tecnología, pero es una actividad de alto riesgo porque un accidente como el de San Juan o de Brasil puede pasar. No se trata de la cantidad de agua que usa la minería, que es menor que la que usa la agricultura. Es la potencialidad de la actividad minera de contaminar el resto del agua", explicó.

Ante la pregunta de por qué se cuestiona tanto el uso del agua en la minería y el fracking y no en otras actividades que utilizan mayores cantidades, Sosa sostuvo que en esos casos "es una lucha preventiva para evitar el hecho consumado".

De cara al futuro, Sosa remarcó que reconocen que existe una mayoría legislativa que parece determinada en avanzar con la reforma de la 7722, por lo que "la protesta social va a continuar". "La ley se puede mejorar reglamentando los elementos que ya están y que pueden llevar a cierta confusión. Pero también Hierro Indio demostró que los proyectos mineros pueden pasar los filtros cuando cumplen con lo que la ley les obliga. Se puede hacer minería sin uso de sustancias tóxicas. Se pueden hacer las cosas bien, como todo en la vida, lo que pasa es que es más caro", finalizó.