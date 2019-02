Loris Zanatta: "Al populismo no le importa si se roba o no, tienen una fe religiosa"

Para el politólogo italiano Loris Zanatta, investigador del fascismo, el peronismo y gran conocedor del papa Francisco, "lo que sucede en Venezuela es alarmante" y "no admite hablar de izquierda o derecha". "El populismo es la cosa más antigua del mundo: se creen los elegidos que deben conducir al pueblo", dijo.

Entrevistado en el programa "Uno nunca sabe" por MDZ Radio sostuvo que "Donald Trump es parte dela misma familia (populista) y no sé qué podría hacer con Venezuela, y no me gustaría un enfrentamiento militar".

En una siempre interesante charla, el intelectual dijo sobre la Argentina que "estoy pendiente lo que va a pasar este año". Al respecto, indicó que "espero que no se vuelva al pasado, no tendría sentido". "La grieta -dijo- es una cosa que pasa en muchos países, es un tema antiguo que tiene que ver con la fe. Cuando un país vive un momento populista que es una especie de religión secularizada, todo el espectro político y social termina plasmándose en un 'nosotros contra ellos', 'el bien contra el mal'. No sé si los que siguen a Cristina Kirchner creen en serio de que no fue corrupta, pero sí esa idea de 'gran conjura' no tiene un sentido racional, sino de algo de tipo religioso. Entonces, para ello 'la Argentina está dominada por los grandes poderes fácticos', por lo que no les importa si robó o o, lo importante es que creen que son 'el bien contra el mal'".

También habló de la economía argentina en la gestión de Macri y abundó sobre la situación de Venezuela. Escuchá el audio completo abajo:

