(LISTA) Fallo YPF: Guillermo Francos advirtió que no se pueden ceder las acciones sin aval del Congreso

El funcionario remarcó que la ley de expropiación de YPF exige aval del Congreso para vender acciones estatales de la petrolera.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, marcó este martes la postura oficial frente a la inminente resolución de la Corte de Apelaciones de Nueva York en el juicio por YPF. En funcionario advirtió que un eventual fallo adverso al Estado argentino, que obligue a ceder el 51% de las acciones de la petrolera a Burford Capital como parte de pago, sería “incumplible” para el Gobierno.

En diálogo con Radio con Vos, Francos sostuvo que el principal impedimento es de carácter legislativo: “Por la ley que dispuso la expropiación de YPF, cualquier intento de vender una acción del Estado requiere la aprobación del Congreso con una mayoría especial”.

El pronunciamiento del funcionario se da en medio de la expectativa por la decisión de la Corte de Apelaciones, que debe confirmar, modificar o anular la orden emitida por la jueza Loretta Preska para transferir la participación estatal en la compañía.

Guillermo Francos se refirió a la agenda parlamentaria Aunque reconoció que la sentencia podría no conocerse este mismo martes, Francos insistió en que, si la resolución resultara desfavorable, el Gobierno no podría ejecutarla por las limitaciones legales vigentes.