Lilita durísima contra CFK y Garavano

La diputada nacional y referente de Cambiemos tuvo duras palabras contra la expresidente Cristina Fernández y el titular de Justicia Germán Garavano. En una entrevista dijo que la exmandataria está en Cuba de vacaciones porque a la hija se le hincharon las piernas y al ministro lo calificó de "imbécil".

En una conversación con Pablo Sirvén en LN+ la legisladora confirmó su distancia con el ministro de Justicia de la Nación y dijo "no trato con imbéciles, por lo general me preservo, de todas maneras la Cámara condenó a los exfiscales en el caso AMIA, donde él ordenó no imputar. Este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de la causa que trata".

Pero eso no fue todo y agregó: "No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error. Digo imbécil como lo dice la Real Academia, es decir, falto de inteligencia".

En otro tramo de la entrevista la diputada también disparó contra la expresidenta. "Cristina está en Cuba veraneando con prisión preventiva firme. Este es el único país del mundo donde hay una persona con prisión preventiva firme a la que se le da permiso para ir a Cuba, que es un lugar de asilo político, porque se le hincharon las piernas a la hija. Eso yo no lo ví nunca".

En su crítica también habló de Florencia y dijo: "Pobre porque en definitiva a uno no deja de darle pena cuando los monstruos de los padres convierten a los hijos en delincuentes, pero más allá de eso es responsable penalmente".