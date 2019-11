Lesa humanidad: dan el veredicto a cinco ex militares

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de La Plata dará a conocer este lunes el veredicto en el juicio a cinco ex militares del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell por dos homicidios, privación ilegal de la libertad y tormentos aplicados a una niña de doce años durante la última dictadura.

Los magistrados Jorge Michelli, Alejandro Esmaris y Nelson Jarazo analizaron durante el debate otros delitos como la sustracción, retención y ocultamiento de dos hermanos, un varón de 10 años y beba de 18 meses.

Los imputados son el ex subjefe del batallón, Carlos Alberto Bazán; los ex oficiales de Inteligencia, Francisco Ángel Fleba; de Operaciones, Eduardo Arturo Laciar; el ex jefe de la Compañía B, Daniel Leonardo Lucero (67); y el ex jefe de la tercera Sección de la Compañía B, Eduardo Enrique Barreiro.

También continuarán los alegatos en el juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Armada.

En tanto, lunes y martes proseguirán las audiencias del juicio Megacuasa IV en Santiago del Estero, en el están acusados el ex comisario Antonio Musa Azar, y el ex mayor Jorge D' Amico, ambos condenados tres veces a perpetua por delitos cometidos en la última dictadura militar.

El miércoles continuará en Mar del Plata el juicio contra Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa, en el marco de la investigación sobre el accionar de la asociación ilícita integrada por miembros de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU).

En la misma jornada, seguirá el juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, y que comprende a 19 imputados y 84 víctimas.

Además, en los Tribunales Federales de San Martín habrá nuevas audiencias en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la represión ilegal a la denominada “Contraofensiva Montonera”, ocurrida en 1979 y 1980.

También proseguirán, en la misma jurisdicción judicial, las testimoniales en el juicio por crímenes cometidos contra más de 323 de víctimas alojadas entre los años 1976 y 1978 en el Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo y secuestradas en la Zona de Defensa IV.

El jueves, en Jujuy, seguirán las testimoniales en el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar.

En tanto que el viernes continuará en Mendoza el debate que aborda la responsabilidad penal de 20 imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, en crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.