Legislatura vallada y protesta sindical: se trata la reforma a la ley del Empleo Público

La Cámara de Diputados de Mendoza tratará este miércoles el proyecto de ley de reforma del Estatuto del Empleado Público impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo . La iniciativa introduce cambios trascendentales en la legislación laboral para los trabajadores estatales de la provincia. El debate se dará en una Legislatura vallada por la protesta de los gremios que rechazan las modificaciones propuestas por el Gobierno provincial.

La propuesta presentada por el mandatario provincial obtuvo despacho favorable este martes en el plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Hacienda y Presupuesto para que sea discutida en la sesión de la Cámara Baja de este miércoles.

Si bien el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto, se espera un caliente debate en el recinto ya que la propuesta ha sido muy cuestionada por los gremios estatales y por la oposición.

Entre los cambios más importantes que establece la reforma se destaca la creación del personal de planta interina, que no tendrá estabilidad propia; modificaciones en el cálculo de las indemnizaciones y en las condiciones de reincorporación de los estatales despedidos. Asimismo, elimina el pago de salarios caídos en estos casos. También pone fin a los cargos hereditarios para familiares de los empleados públicos.

Este proyecto de ley ha generado fuertes cuestionamientos de los gremios mendocinos que han calificado a la reforma como una “flexibilización laboral” y advirtieron que los cambios introducidos son inconstitucionales.

De hecho, esta mañana representantes de ATE y la CGT se concentaron en Peatonal Sarmiento y Patricias Mendocinas para protestar contra la reforma frente a una Legislatura vallada y con un importante despliegue policial.

Importantes cambios para los estatales

El proyecto de ley impulsado por Cornejo busca modificar parcialmente el Decreto Ley 560/73 que creó el Estatuto del Empleado Público. Uno de los puntos más importantes de la propuesta es la creación de la categoría de personal de planta interino, el cual no tendrá estabilidad propia.

Entre las propuestas también se destaca el cambio en las condiciones para la reincorporación de los empleados públicos que hayan sido despedidos. Establece que si la cesantía es anulada administrativa o judicialmente no podrán percibir el pago de salarios caídos si se resuelve su reincorporación y eventualmente la perosna podría obtener una indemnización.

reforma del Estatuto del Empleado Público 2 Rodrigo D'Angelo/MDZ

Específicamente respecto a las indemnizaciones se establece que serán al 100% de las remuneraciones y asignaciones por cada año de antigüedad. Es decir que se eliminan las indemnizaciones del 150% para quienes tuvieran una antigüedad de entre 10 y 20 años y del 200% por cada año de antigüedad que exceda los 20 años como empleado público.

Otro aspecto destacado de la iniciativa del Gobierno provincial es la derogación del artículo 90 del Estatuto del Empleado Público que habilitaba los “cargos hereditarios” para los trabajadores estatales. Si bien se trata de una disposición que ha quedado obsoleta, todavía figuraba en la norma que “la viuda o a un hijo” de un estatal que falleció podía acceder directamente al cargo vacante.