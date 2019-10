Han pasado cuatro años desde que, desde la cárcel, Sergio Salgado presentó su renuncia la intendencia de Santa Rosa. A pesar de que ya pesa sobre sus hombros una condena a cinco años de prisión, al exjefe comunal le siguen llegando malas noticias. Ahora, el Tribunal de Cuentas le formuló cargos por 3.7 millones de pesos por no haber rendido cuentas del dinero que recibió en 2015 para pagar transportes escolares y alquilar un inmueble para una escuela. "Es insólito. Yo rendí todo lo que tenía que rendir hasta que me sacaron. Después no pude responder nada más, porque estaba preso", aseveró Salgado a MDZ.

El caso puntual se remonta al mes de julio del 2015. En ese momento, el por entonces intendente firmó un convenio de transporte con la Dirección General de Escuelas para que le entregaran 3 millones de pesos en tres cuotas. Según el Tribunal de Cuentas, al revisar la rendición de gastos se encontró con que solo estaba justificado el uso que la gestión le había dado a $1.007.135 pero no explicaba en qué se gastaron $1.992.864. "¿Cómo voy a rendir cuentas si ya no estaba? Cuando salí en libertad tampoco podía ir al municipio a pedir expedientes", manifestó Salgado en relación a su detención en marzo del 2016.

Al respecto, el exintendente subrayó que cuando lo notifiquen de este nuevo fallo volverá a presentar una Acción Procesal Administrativa (APA) ante la Suprema Corte para que la Justicia revea lo actuado por el órgano de control.

Por si eso fuera poco, la revisión del Tribunal de Cuentas agrega que de la parte que supuestamente se había rendido, dos proveedores reclamaban dinero porque les habían rebotado los cheques del municipio. En conclusión, finalmente se estimó que el monto sin rendir no era de $1.992.864 sino de $2.183.599.

Pero la cuenta que le reclaman a Sergio Salgado, Franco Ojeda (director de Hacienda) : Walter Funes (Contador Municipal), y Lezcano Vicente (Tesorero Municipal) no acaba allí.

A eso hay que sumar otros 300 mil pesos que la DGE le giró a Santa Rosa para alquilar el Jardín Maternal “Pintando Amor” en el distrito Las Catitas y el Instituto de Educación Superior Nº 9-028 Profesora Estela Susana Quiroga en el distrito Villa Cabecera. Según lo actuado por el Tribunal de Cuentas "queda expresamente demostrado la falta de pago del canon locativo por parte del Municipio al Arzobispado (propietario) y por consiguiente, la falta de rendición alguna del monto que le fuera otorgado por la DGE para ese fin". Teniendo en cuenta los intereses, el total de ambas irregularidades arroja la cifra de $3.7 millones.

Sobre ese punto el argumento de Salgado fue el mismo: "lo debe rendir la actual gestión porque yo ya no estaba". Al mismo tiempo, se quejó de que no avanza la causa que inició al denunciar por "tráfico de influencias" a la intendenta Norma Trigo. En concreto, la acusó de operar en la Justicia para que quede firme la condena contra Salgado para que vuelva a estar tras las rejas. "Ahora me informaron que se rompió el CD que aportamos como prueba y nos piden que lo llevemos de nuevo", lamentó.

Salgado aseguró que existe un ensañamiento en su contra y destacó que a pesar de ello sus vecinos lo siguen apoyando. Sobre todo luego de las últimas elecciones municipales, en las que la peronista Flor Destéfanis se impuso sobre a la actual intendenta Norma Trigo. Salgado fue parte de la campaña de la exreina de la Vendimia y puede presumir que en su zona de influencia Destéfanis fue la candidata más votada.