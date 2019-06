Lavagna sigue con su campaña en medio de presiones de Alternativa Federal

El precandidato a presidente de Consenso 19, Roberto Lavagna, continuó sus recorridas de campaña a buen ritmo, y haciendo caso omiso a quienes le advierten que sería una "locura" eludir una elección interna en el peronismo federal para abrir "un cuarto espacio electoral", recorrió ayer una fábrica textil de La Matanza mientras tanteó posibles compañeros de fórmula.

"Abrir un cuarto espacio electoral es una locura. No se entiende por qué Lavagna no quiere ir a una interna con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y así mantener la tercera vía competitiva, o por qué Urtubey no cede a riesgo de que el espacio se desarme", dijeron fuentes de Alternativa Federal que desde hace tiempo juegan en las filas de Lavagna.

Alternativa Federal atraviesa momentos cruciales, ya que a solo 48 horas del cierre de frentes electorales no sabe si Sergio Massa seguirá en el grupo que integran además del salteño el senador nacional Miguel Ángel Pichetto y el reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, o si dará el salto al PJ dejándolos huérfanos.

Por otro lado, en las últimas semanas el Frente fue perdiendo apoyo de los gobernadores que, de arranque, acompañaban la iniciativa de construir una tercera vía electoral que permitiera "saltar la grieta" que se abrió entre el Gobierno y el kirchnerismo.

De hecho, los reelectos gobernadores de Tucumán, Juan Manzur; de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de San Juan, Sergio Uñac; fueron algunos de los mandatarios provinciales que apoyaron en sus comienzos a Alternativa Federal y que, tras lograr amplios triunfos en sus territorios, se corrieron prolijamente.

Ajeno a estos análisis pragmáticos, el ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner sigue defendiendo su "Consenso 19" y hoy, durante una visita a una fábrica textil en La Matanza, propuso "hacer lo mismo que hicimos en 2005" para defender a las Pymes.

Lavagna recordó ante los 90 empleados de la fábrica textil -que supo tener 200 hace ocho años- que en ese momento, cuando era ministro de Economía de Kirchner, su programa contemplaba "impuesto cero a todas las empresas medianas y pequeñas, que inviertan y reinviertan y que incorporen personal".

Por otro lado, mantiene reuniones con su mesa chica y comunicaciones telefónicas con dirigentes del radicalismo y el peronismo para aceitar acuerdos y encontrar, además de su compañero de fórmula, su precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, desde Consenso 19 trascendió que el economista sondeó al médico neurólogo Facundo Manes, un ex aliado de la gobernadora María Eugenia Vidal, para que lo secunde en la fórmula presidencial.

Para Buenos Aires, después de que el conductor televisivo Marcelo Tinelli se declarara prescindible en esta contienda electoral, el nombre que comenzó a sonar es el del diputado nacional Eduardo "Balli" Bucca, amigo de Tinelli y ex intendente de Bolívar.

Sin embargo, ante la consulta de Télam fuentes de los distintos dirigentes coincidieron en señalar que "hasta que no se definan cuáles son los frentes no tiene sentido hablar de candidaturas" y algunos dejaron entrever que su continuidad en el espacio dependerá de una variable: "que se coincida en la conformación de una tercera vía competitiva y no en dividir a la oposición en cuatro".