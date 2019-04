Lavagna se diferenció de Massa: "Tenemos proyectos distintos"

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna sostuvo hoy que el próximo será “un gobierno de transición”, y se diferenció de Sergio Massa al sostener que ambos tienen “proyectos distintos: yo busco consensos; él, un gobierno de un partido”.

Lavagna aseguró que si bien todavía no tomó la decisión de ser candidato a presidente, afirmó que “estamos en una etapa de buscar consensos", a la vez que consideró que “no se trata de ganar una elección, sino de construir un futuro”.

“Las condiciones para gobernar no van a ser fáciles”, afirmó el ex ministro en declaraciones a radio Continental, donde destacó que “la idea es juntar voluntades de parte del peronismo, el radicalismo y el socialismo, como Margarita Stolbizer”, y puso de relieve que “la decisión no es personal”.

Además, el ex ministro se pronunció a favor de “gobernar de manera distinta”, y sostuvo que el próximo “será un gobierno de transición” que, dijo, “abrirá las puertas para empezar un periodo distinto”.

Ante una consulta, Lavagna se diferenció de Massa y precisó que ambos representan “proyectos distintos”, al advertir que “uno es de una interna dentro de un sector del justicialismo, y yo trabajo en formar consensos”.

“Es lo contrario a lo que hace falta. Lo que buscamos no es un gobierno de un partido sino de partidos y de la sociedad civil. Massa está tomando un camino particularmente partidista. Ese no es mi proyecto”, reiteró Lavagna.

En ese sentido, Lavagna consideró que “el punto central no es ganar una elección, sino que se pueda gobernar”, y advirtió que “el que gana se confunde porque piensa que tiene todo el poder y que gobierna para siempre”.

Tras elogiar al senador Miguel Angel Pichetto, uno de los precandidatos de Alternativa Federal, Lavagna puso de relieve además la figura del ex presidente Eduardo Duhalde, al sostener que “fue el primero en lanzar esta idea basado en lo que fue la experiencia de él en 2002, donde hubo un gobierno de coalición”.

Si bien reconoció que habló en varias oportunidades con el presidente Mauricio Macri, Lavagna dijo que el mandatario “tiene derecho a elegir el camino que cree correcto”, a la vez que se pronunció a favor de “ver cómo salir de la grieta, y para eso es necesario tomar distancia de los dos extremos y juntar, en un centro progresista, las mayores voluntades posibles”.

Por otro lado, Lavagna consideró que “muchas de las proyecciones del FMI parecen irrealizables; de hecho, el Gobierno ya empezó a negociar, porque no se ve en ese programa un proyecto para impulsar la economía argentina”.

Finalmente, el ex ministro de Economía admitió que si bien su esposa prefiere que no sea candidato, dijo que “las circunstancias la han ido ablandando”, y minimizó su rol para sacar al país de la crisis en 2002, al advertir que “si la sociedad no cree nada resulta, la sociedad es la que hace el esfuerzo, la que ayuda o no a sacar efectivamente a un país de una situación difícil”.