Lavagna, Massa y Urtubey rechazaron una alianza con Vidal

Esta mañana, Roberto Lavagna, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey rechazaron cualquier tipo de acercamiento con María Eugenia Vidal, descartando la posibilidad de que una lista colectora de la gobernadora acompañe sus boletas presidenciales.

"No lo veo posible y me guío por los datos concretos”, dijo Marco Lavagna, hijo de Roberto Lavagna. Asimismo, el actual diputado nacional mencionó que en provincia, desde Consenso 19, "vamos a ir con candidato propio".

Por su parte, Massa salió a aclarar en redes sociales que no tiene pautada ninguna reunión con la gobernadora bonaerense. "Sería bueno que los funcionarios del Gobierno nacional dedique su tiempo a gobernar", lanzó.

No tengo prevista ninguna reunión con la Gobernadora Vidal.



Sería bueno que los funcionarios del Gobierno Nacional dediquen su tiempo a gobernar. — Sergio Massa (@SergioMassa) 4 de junio de 2019

Previamente había circulado la versión de que esta tarde habría una reunión para "avanzar en la negociación por las colectoras": que Massa lleve en su candidatura a presidente a Vidal como candidata a gobernadora.

En tanto, Urtubey también negó un acercamiento y rechazó la posibilidad de una colectora con Vidal en su boleta de precandidato a presidente por Alternativa Federal.

"Es algo que circula en los medios y que no me consta. No he hablado con nadie del tema, inclusive la ley hoy no lo permite. Me parece que son todas especulaciones sobre cuestiones abstractas", afirmó.

Todo esto es consecuencia de que en las últimas horas trascendió que Vidal aguarda una resolución judicial para comenzar una negociación con los principales referentes de Alternativa Federal que permita que su postulación sea una colectora de los precandidatos a presidente de ese espacio.

"Todavía no hay un acuerdo, es una posibilidad si la Justicia lo habilita. Por lo tanto, todavía no hay negociaciones", contó a la agencia oficial Télam un funcionario cercano a la mandataria.

En el PRO explicaron que para poder llevar adelante la idea de las colectoras, la Justicia electoral debería declarar inconstitucional el Decreto 259/19 del 12 de abril pasado que prohibió el uso de las listas colectoras.