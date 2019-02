LaSuarezGarcía: ¿Una mujer junto a Rody Suarez?

La senadora provincial cobista Daniela García pidió que quien vaya a acompañar en la fórmula a Rodolfo Suarez "suja igual que se determinó esa candidatura y que no salga de una u otra persona, sino de consultas, del consenso". "Estamos muy felices con la elección de Rody Suarez y vamos a trabajar para que se a gobernador", dijo en diálogo con MDZ Radio.

La senadora que integra el equipo de la vicegobernadora Laura Montero suena dentro del cobismo como aspirante a un cargo del que ya Julio Cobos ha dicho que preferiría al intendente de Junín, Mario Abed. Ayer, el jefe comunal habló con MDZ Radio y dijo que no es necesario que vaya una mujer al cargo y aceptó que le gustaría ser él quien acompañe a Suarez. El concepto que manejan dentro de la interna cobista se reduce en una frase: "La Laura no llegó allí por ser mujer, sino por su capacidad en temas agrícolas". "Mi principal aporte es en temas agrícolas", le dijo Abed a MDZ.

Otras mujeres radicales que quieren acompañar a Suarez con la diputada sureña Jola Sanz, cuyos seguidores han iniciado una campaña de lobby en las redes sociales y la diputada nacional Claudia Najul, que se mantiene expectante y no ha formulado declaraciones. Se habló también de la senadora nacional Pamela Verasay, sobre todo especulando con que si era la elegida para la fórmula, su reemplazante sería quien le siguió en la lista, es decir, justo Abed: "mataban dos pájaros de un tiro". Sin embargo la ley de Paridad de Género dice que debe remplazarla una senadora de su mismo sexo en la lista, y justo es Najul, que pasaría de una cámara a la otra... Complicado, trabajoso, enredado.

García, en tanto, no lo dice a "boca de jarro" pero tiene sus promotores. De hecho ella misma eligió retuitear ayer un tuit del propio Rody Suarez del año 2016 en el que el intendente de la Ciudad de Mendoza dice: "Igualdad y paridad de genero en la representación política mi apoyo absoluto. RS"

Igualdad y paridad de genero en la representación política mi apoyo absoluto. RS — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) 20 de octubre de 2016

La senadora García, que se ha destacado en proyectos vinculados a la paridad de género y a la apertura de la información pública, tanto como al trabajo junto a las víctimas del Instituto Provolo, señaló en el programa "Otra Manera" que "sería muy bueno que haya una mujer como candidata a vicegobernadora, como ocurrió en 2015 con Laura Montero. Antes era muy difícil llegar desde la militancia y una fórmula mixta atiende a esa particularidad. Su fuera por mí, me encantaría que una mujer vaya en la fórmula", indicó. Sin embargo, agregó que "me encantaría, pero entiendo que tiene que surgir de un consenso". "Por supuesto que no tiene que ir a la fórmula solo por ser mujer, sino por capacidad. A eso se apunta, a que generen una fórmula completa. La paridad debe ser sustancial y debe ser productiva", dijo García. En este punto, subrayó que "la capacidad debe estar en cada persona que se elija para un cargo público".

Encuesta ¿Qué mujer te parece que sería una buena compañera de fórmula de Suarez? Daniela García Pamela Verasay Claudia Najul Jola Sáenz Otra (¿Quién?)

Escuchá la entrevista completa haciendo clic aquí.