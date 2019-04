Las refutaciones de Ramón al plan anunciado por el Gobierno

Con un video y un extenso trabajo, el diputado nacional por Protectora, José Luis Ramón, refutó punto por punto los anuncios del gobierno nacional en la búsqueda de reactivar el consumo y frenar el alza de los precios.

Ramón consideró que "al intentar soliviar los embates de la falta de plan para nuestra Argentina de las próximas generaciones, el presidente de la Nación y sus ministros acaban de anunciar, la puesta en marcha de un salvavidas de plomo para los Ciudadanos comunes y de a pie que se levantan a las 06.30 para encarar el futuro de su familia".

Sus refutaciones, en forma textual:

1. Precios cuidados

-Se relanza otra vez, el mismo programa, pero con menos productos. Se propone mantener el precio por 6 meses.

–“Dicen” que va a controlar la Dirección Nacional y las Asociaciones de defensa del consumidor. El programa, en ninguna de las versiones de Macri, impuso una sola multa por incumplimiento (que fueron innumerables). No coordinó con las provincias y municipios el control. Finalmente, no hay acuerdo alguno para que las asociaciones de defensa del consumidor realicen el control prometido a la fecha, ni ha habido comunicación o informe a las asociaciones para esto.

-No se tomó una sola medida para darle funcionamiento real al programa en los 3 años de gobierno, ni se implementan mejoras ahora.

2. Beneficios y préstamos anses para personas que perciben A.U.H., personas Jubiladas y personas con pensión

-Presentan descuentos de entre el 10% y el 25% para los que tengan tarjetas de débito de anses y consuman por dicho medio. Se presentan por categoría, pero no se informa debidamente si está limitado en monto, lugar, comercio etc.

Difícil medir el impacto, pero suena una medida realizable. No se informa quién pagará esta diferencia, o si será absorbida por los comercios. Si pagan las pymes, sería una propuesta todavía más grave para el comerciante que pasa una gravísima situación. Si la pagara el estado, podría ser una medida de estímulo bien dirigida (al menos en cuanto al grupo beneficiario), pero, por otro lado, no se estipula el estimado de gasto, ni se explica qué programas recibirán recortes para afrontar estos pagos, cuando hace apenas 4 meses aprobamos el presupuesto sin partida a este fin.

-Créditos beneficiarios Anses. Ofrecen préstamos a cualquier beneficiario (AUH, jubilaciones, pensiones), a tasas del 45% en 34 a 60 cuotas. Este tipo de políticas endeudan a los jubilados, que ya están cobrando una jubilación mínima. Y se presentan con tasas que compensan sobradamente a la anses la financiación. No son préstamos sociales, apenas ganan a una inflación esperable este año del 50%. Es un mecanismo de ahorro de la anses, y no de ayuda a un sector que está fuertemente ajustado por la pérdida de los ingresos del año pasado.

3. Lealtad comercial y defensa de la competencia

-Dicen abiertamente que van a aprobar un nuevo régimen por decreto (DNU). Se cagan en la república directamente. No van a discutir un régimen sensible para la economía al Congreso, y que se esmeraron estos 3 años en no aplicar de ninguna manera.

-Alegan que el nuevo régimen va a dar más posibilidades de sanción. El estado no necesita más posibilidades de sanción (tiene múltiples regímenes, de hecho, aprobamos la de defensa de la competencia hace más de un año y todavía no se conformó el organismo por mora del ejecutivo): lo que necesita es salir a controlar y poner una multa (la respuesta oficialista al problema de la leche fue que no había monopolio cuando todos sabemos que lo hay y que eso encareció el problema de la leche enormemente desde que cerró Sancor).

-Dicen que en esto refuerzan la defensa de los consumidores y que esto es una política del gobierno. El área de defensa del consumidor es un organismo de tercera línea en el ministerio de producción, hasta que los aumentos de servicios públicos no tuvieron control, hubo que ir a la corte para hacer una audiencia pública, no hay sanciones de defensa del consumidor, no se forma el organismo de defensa de la competencia, no hay auditor de consumo, quisieron sacarle a los consumidores las facturas en papel, quitaron toda la información de las publicidades, eliminaron todo tipo de control de precios del servicio público de telefonía fija, etc. (el listado sería infinito).

-Lo único que se conoce de lucha contra los monopolios es el caso Visa (que es lo que ellos citan), nada más. De vuelta, el ejemplo de la leche es claro como el agua. Y la fusión de Cablevisión y Personal no tuvo freno alguno. Se pelean con quienes les conviene y dejan hacer en todo lo que quieren.

-Carne a precios accesibles. Una tomada de pelo como en la época de la Presidente Cristina Fernández: descuentos en el mercado central. Visión centralista y simplificadora del problema. Nunca funcionaron estas políticas y son las mismas que tomaba el gobierno anterior. ¿El resto del país?

4. Aumentos en servicios públicos

-No aumentos de luz, gas y transporte hasta fin de año.

Los aumentos de electricidad quedan en las provincias hace tiempo, de hecho, el último contrato (gran buenos aires, Edenor y Edesur) ya pasó los contratos a principios de año, esto es mentira. Por si fuera poco, habla de que dos aumentos serían absorbidos por el estado nacional, pero no del costo de la medida.

De gas, ya había dado un aumento hace poco menos de un mes, encima de esto, el costo de la financiación fue informado por el jefe de gabinete en 2500 millones de pesos de ganancia para las empresas de gas. En el caso del transporte de energía (gas y electricidad), si es una buena noticia, porque si bien también estamos hablando del servicio para provincia de Buenos Aires y C.A.B.A., es una gran cantidad de líneas de transporte interurbano.

-Aplanamiento de la tarifa de gas. Nuevamente anuncian que habrá un "descuento" del 20% en el total de la tarifa que se pagará luego. Esto lo anunciaron muchas veces, y lo va a pagar el estado. No sirve si pagamos precios en dólares pero en cuotas, hay que bajar el costo, tenemos que dejar de financiar a las empresas en sus inversiones. Ejemplo de la mentira de la postura de defensa, es el traslado del costo en dólares, que aún está vigente para el año próximo y estamos pagando desde el estado por el 2018.

-Peajes: dicen que no habrá aumentos de peajes bajo el gobierno nacional hasta fin de año. Esto parece una buena medida, pero nos preguntamos ¿qué costo tendrá? porque recién se han firmado las renegociaciones de los contratos, y sin duda se pactaron aumentos. Esto significa que los aumentos los vamos a pagar, o incumplir el contrato.

El precio lo vamos a pagar seguramente desde el estado (este gobierno no pone ninguna carga en los empresarios monopólicos nunca), sin embargo, no se informa cuanto sale la medida. Sumado a esto, tenemos que recordar que la renegociación fue muy favorable para las empresas, extendió los contratos casi 30 años, y encima sacó derechos a los consumidores en todos los casos (por ejemplo, el de levantar la barrera luego de la espera mayor a 2 minutos).

5. Descuento en medicamentos

-Se informa de un descuento entre el 20% y el 70% para beneficiarios de AUH y otros planes nacionales en el precio de medicamento. Esto parece una medida muy importante y no tiene reproche alguno, salvo tal vez la demora, ya que la situación se agravó fuertemente en los últimos meses. Hay poca claridad entre el máximo y el mínimo (parece que el estado nacional gusta de incumplir con la información para los consumidores como las empresas). No se informa el costo o qué programas deberán cortarse para afrontar los pagos.

6. Créditos para conexión de gas

-En este caso se presenta la opción de brindar créditos para acceder a la conexión de gas, con tasa baja (no se informa) y con pago en la factura. Esto parece positivo, pero es dudosa su utilidad, y hay que analizar si no estamos pagando por un trabajo que debería tener que afrontar la empresa concesionaria. Debiéramos conversar sobre el reparto ilegal de los dividendos el 28-03-2018, investigado por la Justicia de Comodoro Py.

7. Procrear

Salen a anunciar más líneas de préstamos UVA (PROCREAR y en general), con toda la problemática grave que conocemos.

Parece un chiste de mal gusto: nadie puede sacar una línea que se actualiza muy por arriba de la inflación y proponerlo es una irresponsabilidad del estado. Lo único positivo y humano del anuncio es que dicen estar "terminando de diseñar alternativas para aliviar la situación de los que tienen hoy créditos hipotecarios en UVA y percibieron aumentos significativos en las cuotas" en un reconocimiento de lo que se viene exigiendo desde el congreso desde el año pasado.

Necesitamos una solución para el abuso que se está dando en créditos que crece el capital muy por arriba de lo que crecen los salarios (el año pasado más del doble en muchos casos, porque hubo inflación del 55% de marzo a marzo, y los salarios crecieron en el caso de muchos empleados públicos, por abajo del 20%)

8. PYMES

Plan de regularización de deudas, con tasa de 30% anual y primer pago en septiembre. Los comercios están cerrando en todo el país: una moratoria en la que el estado no quiere perder mucha plata por la inflación que no controla, no es una respuesta en serio. Cuando uno está cerrando, lo último que le importa es pagar impuestos. Necesitamos planes para reactivar, planes de emergencia.

-Cobro por depósito de efectivo. Esto es otro chiste de mal gusto. El gobierno que inventó el pago por deposito en efectivo fue éste! ahora dice que las pymes no pagaran (cosa que vienen pidiendo hace mucho).

Felicitaciones por ir para atrás en algo que inventaron ellos para ganancia de los bancos. Por si fuera poco mienten, ya que fue el BCRA quien habilitó esto en la práctica, a pesar de la obviedad del perjuicio, y como mecanismo de incentivo del uso de medios electrónicos.

-Menos retenciones. Informan que eliminarán retenciones por exportaciones de pymes. Nuevamente, intentan mover planes a futuro, cuando la situación es crítica ahora. Está bien incentivar las exportaciones, pero las pymes están cerrando ahora. Esto no sirve para la inmensa mayoría de los argentinos.

Algunas Conclusiones