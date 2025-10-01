Las otras leyes importantes que se definieron por un desempate en Mendoza

El desempate, no por penales ni por un gol. En la Legislatura se usa cuando la misma cantidad de legisladores votan por la positiva y por la negativa, quien preside la Cámara tiene la potestad de usar su voto y definir.

Lo hizo este martes 30 de septiembre la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores, Hebe Casado , con la discusión de la reforma del estatuto del empleado público que salió aprobada. Pero los antecedentes, sobran.

Uno de ellos fue la reforma electoral que impulsó el gobernador Alfredo Cornejo en su primera gestión y que salió gracias al voto de quien era el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés- hoy presidente del Tribunal de Cuentas-. Lo mismo ocurrió un tiempo antes con la votación por el aumento con el ítem aula,

Era marzo de 2016 y el ítem aula, el adicional que aún rige para los docentes que aumentó el presentismo de los trabajadores de la educación, estaba en debate. Luego de cuatro horas de discusión en Diputados, quedó incluido el ítem en un decreto de aumento salarial que dio Cornejo.

Se pudo lograr gracias al desempate de Parés, expresidente de la Cámara. En ese momento, el fallecido diputado Guillermo Pereyra, exdirigente del CEC, y el demócrata Marcos Nivel se abstuvieron de votar. Entonces fue Parés quien tuvo que desempatar ante una Cámara de Diputados que quedó con números por la positiva y la negativa iguales.

Entonces, el ítem aula se convirtió en ley desde entonces, desde ese despate de Parés, es que existe y ha traído polémicas pero no nunca se ha dado marcha atrás.

sute sadop item aula legislatura docentes maestros reclamo Rodrigo D'Angelo / MDZ

La ley de reforma electoral, también

Un año después, también el desempate estuvo a cargo de Parés. El 26 de abril de 2017 la Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de reforma electoral , que modificó la ley de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En una ajustada votación, el radicalismo pudo salir bien tras el empate 24 a 24 de los diputados, gracias al voto del expresidente de la Cámara de Diputados,Parés. Esa reforma estableció fechas para las elecciones locales y le dio la potestad al Gobernador de desdoblar o no los comicios respecto de los nacionales. Lo mismo para los municipios, si quieren separar la elección deben costearla.

Eran otras épocas, y el peronismo se opuso. Desde el PJ,el exdiputado Jorge Tanús sostuvo que votaron en contra porque la ley "le complica la vida a la gente. Primero que prevé un sin número de elecciones entre 6 y 7 en el año con el consiguiente gasto para toda la sociedad de Mendoza y la molestia de la gente de tener que ir obligatoriamente a votar esas 6 o 7 elecciones. En segundo lugar no incorpora la paridad de género que es un aspecto social de la Argentina", sostuvo.