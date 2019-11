Los senadores de Mendoza que dejan su banca este viernes, tuvieron hoy su última sesión. Aprovecharon para dedicar unas palabras a quienes acompañaron cada día dentro de la Legislatura pero también hubo algunas perlitas.

Entre los legisladores que terminan su mandato se encuentran: Juan Agulles, Guillermo Amstutz, Luis Böhm, Miguel Bondino, Mariana Caroglio, Víctor Da Vila, Patricia Fadel, Juan Gantus, Daniela García, María Fernanda Lacoste, Ernesto Mancinelli, José Orts, Héctor Quevedo, Adrián Reche, Marcelo Rubio, Marisa Ruggeri, Mauricio Sat, Ana Sevilla y Jorge Teves.

Denuncia contra bermejo

El radical Quevedo quien dedicó unas palabras a su equipo de trabajo ya que lo ayudaron a llegar donde está en la actualidad y al gobernador Alfredo Cornejo. También puso en valor el diálogo que existe entre los miembros de todos los partidos políticos: "Hay cosas que valoro, es la buena relación que mantenemos con los legisladores de la oposición. Pero voy a hacer la denuncia: Adolfo Bermejo no me cumplió nunca con el asado, que se haga público, la gente lo tiene que saber".

El senador radical, Héctor Quevedo con su particular último discurso.

También se refirió a Patricia (Fadel) que "me ha hecho enojar tanto pero la quiero. Como (Luis) Böhm que se pone a filosofar cuando estamos discutiendo temas importantes para la provincia. (Juan Carlos) Jaliff es impulsivo, pero a veces te saca de las casillas. Es un pa' que faltó a la cuota alimentaria toda la vida, pero se lo digo cariñosamente".

Por último, se puso melancólico y mencionó que hace 9 meses fue padre a los 60 años y cerró con unas estrofas de la canción Presente de Vox Dei: 'Todo concluye al final, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina".

El amor de padre a hijo sigue existiendo

Jaliff le contestó a Quevedo y le siguió el juego de padre e hijo y bromeó: "Quiénes son los más duros con los padres, los hijos. Pero el amor de padre e hijo sigue existiendo siempre. Y lo del derecho alimento se puede arreglar todavía, no prescribe".

Fadel se bajó de la Ferrari

La senadora Fadel utilizó una metáfora para reflejar lo que sentía al dejar su banca: "Es como cuando uno anda en una Ferrari a 200 (km/h) y de golpe le dicen que se baje y ande en un Fiat 600". También, agradeció a la vicegobernadora: "Sin afecto no se puede construir política, con vos Laura (Montero) hemos compartido en la Nación. Hemos hecho cosas juntas. Cuando yo viene de nuevo al Senado acá, encontré en vos la amistad, contención, la apertura. Nos has dado un ejemplo de valentía".

Después se refirió a Adolfo Bermejo: "Lo crié de potrillo, bueno, no tanto que no se haga el joven. Un hombre que siempre a tenido una conducta intachable".

Por último, con Jaliff dijo que los une un "trabajo de muchísimos años en la política, teníamos un amigo en común, el "Chueco" Mazzón. Juan Carlos (Jaliff) tiene un amplitud política, te aprendí a querer muchísimo. Será que estamos viejos, más sensibles y nos enamoramos más fácil. Pero no estoy enamorada de vos, te quiero. Los voy a extrañar, la política no se deja nunca".

Patricia Fadel

El peronista Luis Böhm dijo que "me voy con un sinsabor con la impronta que Cornejo le ha dado a la relación con el Poder Legislativo que me parece que no ha sido fructífera".

#MartesDeSesión

En esta última Sesión de mi mandato como Senadora Pcial siento un gran orgullo por haber representado al pueblo mendocino.

El trabajo de estos 4 años lo realicé con responsabilidad y absoluto respeto. Gracias a todos los que fueron parte de este camino. pic.twitter.com/IpA0iVsGk7 — Ana Sevilla (@AnaSevillaPJ) November 19, 2019

Luego, la senadora Ana Sevilla confesó que el primer día en la banca se preguntó "qué hago acá". Consideraba "no estoy a la altura de las circunstancia, me dije 'le llamo al intendente y me vuelvo a Maipú'. Pero cómo iba a renunciar al otro día". Luego hubo momentos emotivos cuando recordó a su padre que falleció y agradeció a los votantes que la eligieron.

