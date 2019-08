Las elecciones en Mendoza en datos clave

Las elecciones del domingo son primarias abiertas y obligatorias para elegir los candidatos a diputados nacionales y a presidente.

No hay competencia interna en ninguna lista en Mendoza, por lo que el objetivo formal será superar el piso del 1,5% de los votos que exige la ley para competir en las generales. En lo político sí habrá mucho en disputa.

En Mendoza hay habilitados para sufragar 1.420.183 personas; 729.579 mujeres y 690.604 hombres. La elección es obligatoria para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años y es optativa para los adolescentes de entre 16 y 18 años y para los mayores de 70.

Lo primero antes de ir a votar es ratificar el lugar de votación a través del padrón. Para ello hay que consultar en www.padron.mendoza.gov.ar

En los cuartos oscuros habrá 10 boletas con precandidatos a presidente. En todos esos casos hay boleta única. Pero la diferencia estará en los 4 frentes que además tienen candidatos propios a diputados nacionales. En ese caso, las boletas tendrán pegadas las dos categorías.

Para votar hay que elegir las dos categorías, sea con la boleta unida o cortando y eligiendo un presidente de un partido y diputados nacionales de otro. Si solo se elige una categoría, el voto es válido para el candidato elegido, pero se votaría en blanco en la otra categoría.

En cada cuarto oscuro las boletas deben estar ordenadas según el número de lista. Por eso la primera debe ser la boleta del MAS, encabezada por Manuela Castañeira. Luego, en ese orden, estarán las boletas del Partido Autonomista, del Movimiento de Acción Vecinal, del frente Desperar, Frente Nos, el Frente Patriota, el Frente de Izquierda, Juntos por el Cambio, Todos y por último Consenso Federal.

Con qué se vota y qué pasa si no se ejerce el derecho

Para votar sirve cualquier versión del DNI. Pero la que se use debe ser la misma que figura en el padrón.

La elección es obligatoria para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años. Quienes no concurran deben justificarlo (por estar a más de 500 kilómetros, enfermedad comprobable y otros motivos). Los que no lo justifiquen entran en el registro de infractores. La multa es del 50 pesos por no votar en las PASO y de 100 pesos si no se vota en las generales y la segunda vuelta. Pero lo más grave es que inhabilita a las personas para realizar algunos trámites.